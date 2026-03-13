Európa legnagyobb gazdaságai kényszerpályára küldhetik a kisebb tagállamokat

Az Európai Unió hat legnagyobb gazdasága – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország – közös levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy a nagy tőzsdék és más kritikus pénzügyi szereplők felügyeletét emeljék uniós szintre. A kezdeményezés a tőkepiaci unió régóta húzódó tervének felélesztését célozza – írja a Financial Times híradása nyomán a Portfolio.

Amennyiben az E6-ként is ismert tagállamok megvalósítják a tervüket, a kisebb országok nem tehetnek mást, mint belépnek a tőkepiaci unióba, vagy kiszáradnak a tőzsdéik – teszik hozzá.

A tőkepiaci unió tervét még 2014-ben hirdette meg programjában az Európai Bizottság akkori elnöke, Jean-Claude Juncker, melynek lényege a tagállami tőzsdék és értékpapírpiacok egységes platformba integrálása, amely lebontja a határok közötti jogi gátakat.

Ezáltal a befektetések akadálytalanul áramolhatnak a megtakarítóktól a vállalkozásokhoz, hatalmas mennyiségű tőkét mozgósítva az egész EU gazdaságában, a becslések szerint ez évente 500-1200 milliárd eurónyi többletlikviditást jelenthetne az unión belül.

Az elmúlt több mint egy évtizedben a projekt azonban többször megrekedt, ráadásul nem a rendszeres vétózásáról ismert országok – Magyarország, Ausztria, Hollandia és Málta vagy az azóta már az EU-ból kilépett Egyesült Királyság – akadályozták meg, hanem az a Luxemburg, amelyet uniós pályafutása előtt Juncker vezetett. Rendre a kis, adóparadicsomként, befektetői menedékként ismert kis ország akadályozta meg az integrációtól, attól tartva, hogy a tőke kiáramlik a gazdaságából és bankrendszeréből.

Most viszont az EU hat legnagyobb gazdasága megelégelte, hogy az uniós versenyképességi szempontból kardinális tőkepiaci unió csak egy szép álom maradjon, ezért Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország akár a maradék 21 tagállam nélkül kapcsolná össze a piacait.

Az úgynevezett E6-ok levelükben amellett érvelnek, hogy a mélyebb és integráltabb tőkepiacok erősítenék Európa növekedési potenciálját, valamint gazdasági szuverenitását. A most az Európai Bizottságot levélben felszólító országok miniszterei a felügyeleten túl további intézkedéseket is javasolnak. Ezek közé tartozik például a tőzsdei bevezetés szabályainak egyszerűsítése. A hat ország számos kérdésben – mint például a közös adósságkibocsátás vagy az egységes betétbiztosítási rendszer ügyében – továbbra sem ért egyet – írják, hozzátéve, hogy a tagállamok abban viszont bíznak, hogy ha előbb egymás között találnak közös nevezőt, akkor könnyebben elérhető lesz az uniós jogalkotáshoz szükséges többség.

Az Európai Bizottság javaslata szerint a nagy, határokon átnyúló tevékenységet folytató tőzsdék, központi elszámolóházak, értéktárak és kriptotőzsdék felügyeletét a párizsi székhelyű Európai Értékpapír-piaci Hatósághoz (ESMA) kellene telepíteni. Ez az úgynevezett megtakarítási és befektetési unió központi eleme. A kezdeményezés célja, hogy az európai megtakarítások ezermilliárdjait termelő beruházásokba csatornázzák. Brüsszel érvelése szerint a központosított felügyelet biztosítaná az uniós szabályok egységes alkalmazását, és egyúttal ösztönözné a rendkívül szétaprózott piac konszolidációját.

Az E6-ok 2026 nyaráig szeretnének megállapodásra jutni a tagállamok között, ami rendkívül ambiciózus menetrend figyelembe véve, hogy tizenkét éve nagyjából sehova nem jutottak el eddig a tárgyalásokkal.

Gilles Roth luxemburgi pénzügyminiszter az uniós pénzügyminiszterek keddi tanácskozásán egyértelműen kijelentette, hogy az ESMA központosított felügyeleti hatósággá alakítása nem szolgálná a kitűzött célokat.

Simon Harris ír pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes szintén elutasította az ESMA kizárólagos felügyeleti jogkörét, bár ő némileg árnyaltabb álláspontot képvisel. Szerinte a közvetlen felügyeletet továbbra is a nemzeti hatóságoknál kell hagyni, miközben az uniós szerv koordinációs és végrehajtási szerepét valóban erősíteni lehetne. A javaslat elfogadásához minősített többség szükséges, ami legalább tizenöt tagállam támogatását jelenti, amelyek együttesen az EU lakosságának 65 százalékát képviselik.