ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.43
usd:
341.13
bux:
122316.48
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Harry potter forbidden forest experience sign.
Nyitókép: Unsplash

Meghosszabbították a szentendrei Harry Potter-kiállítást, a Varázsvilág kapui nyárig nyitva maradnak

Infostart

A nagy érdeklődésre tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy június végéig várja a tárlat a látogatókat.

A nagy érdeklődés miatt 2026. június 28-ig meghosszabbították a Harry Potter: A kiállítás szentendrei bemutatását. A tárlat a Green Event Hallban látogatható, és eddig több ezer érdeklődőt fogadott – írja a szervezők közleménye nyomán a Színház Online.

A kiállítás a Harry Potter- és a Legendás állatok-filmek emlékezetes jeleneteit, valamint a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színpadi produkció világát mutatja be interaktív elemekkel, eredeti jelmezekkel és kellékekkel.

Tom Zaller, az Imagine vezérigazgatója azt mondta: „Rendkívül örülünk a magyar közönségtől kapott fantasztikus fogadtatásnak.” Hozzátette: a hosszabbítás lehetőséget ad arra, hogy még több látogató élhesse át a kiállítás élményét. „Rendkívül örülünk a magyar közönségtől kapott fantasztikus fogadtatásnak”- mondta, hozzátéve, hogy a kiállítás meghosszabbítása június 28 -ig még több ember számára teszi lehetővé, hogy átélje a varázslatot ebben az időszakban.

A kiállítás lebilincselő történetmeséléssel és csúcstechnológiás interaktív megoldásokkal varázsolja el a látogatókat, akik felfedezhetik a Harry Potter- és a Legendás állatok -filmek ikonikus pillanatait, valamint a Tony-díjas színpadi produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világát.

Kezdőlap    Kultúra    Meghosszabbították a szentendrei Harry Potter-kiállítást, a Varázsvilág kapui nyárig nyitva maradnak

kiállítás

szentendre

harry potter

hosszabbítás

nyitva tartás

pest vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet
Az iráni televízió közreadta az új legfelső vezető, Modzstaba Hamenei, a két hete meggyilkolt Ali Hamenei fiának üzenetét, aki azonban személyesen nem jelent meg a képernyőn. Ennek lehetséges okairól is beszélt az InfoRádióban N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértő. Az olajbiztosítási árak az egekben, de van egy iszonyatos forgatókönyv, amire a biztosítótársaságok sem készültek még fel.
 

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár

Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár

Az olajárak pénteken mérsékelten csökkentek, miután egy indiai tartályhajó biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok pedig több intézkedést is bejelentett a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A heti mérleg azonban így is jelentős áremelkedést mutat, mivel a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok továbbra is fennállnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet

Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet

Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Israel launches a new wave of strikes at Tehran, with footage showing an explosion near a pro-establishment rally in the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 20:50
Ismét keresik a jövő nagy dirigenseit – már több mint 30 országból jelentkeztek a Solti Nemzetközi Karmesterversenyre
2026. március 12. 18:16
Megmenekülhet a Hősök tere ikonikus szobra – képek
×
×