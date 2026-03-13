Meghosszabbították a szentendrei Harry Potter-kiállítást, a Varázsvilág kapui nyárig nyitva maradnak

A nagy érdeklődés miatt 2026. június 28-ig meghosszabbították a Harry Potter: A kiállítás szentendrei bemutatását. A tárlat a Green Event Hallban látogatható, és eddig több ezer érdeklődőt fogadott – írja a szervezők közleménye nyomán a Színház Online.

A kiállítás a Harry Potter- és a Legendás állatok-filmek emlékezetes jeleneteit, valamint a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színpadi produkció világát mutatja be interaktív elemekkel, eredeti jelmezekkel és kellékekkel.

Tom Zaller, az Imagine vezérigazgatója azt mondta: „Rendkívül örülünk a magyar közönségtől kapott fantasztikus fogadtatásnak.” Hozzátette: a hosszabbítás lehetőséget ad arra, hogy még több látogató élhesse át a kiállítás élményét. „Rendkívül örülünk a magyar közönségtől kapott fantasztikus fogadtatásnak”- mondta, hozzátéve, hogy a kiállítás meghosszabbítása június 28 -ig még több ember számára teszi lehetővé, hogy átélje a varázslatot ebben az időszakban.

A kiállítás lebilincselő történetmeséléssel és csúcstechnológiás interaktív megoldásokkal varázsolja el a látogatókat, akik felfedezhetik a Harry Potter- és a Legendás állatok -filmek ikonikus pillanatait, valamint a Tony-díjas színpadi produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világát.