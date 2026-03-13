ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
firefighters battle a wildfire
Nyitókép: Toa55/Getty Images

Kigyulladt egy rotterdami zsinagóga, Belgiumban pedig robbantottak egy másiknál

Infostart / MTI

A hatóságok szerint mindkét eset szándékos volt, vizsgálják, hogy van-e köze a bűncselekményeknek az iráni konfliktushoz.

Tűz ütött ki péntek hajnalban egy rotterdami zsinagóga bejáratánál, miközben a hét elején robbanás rongált meg egy zsinagógát a belgiumi Liege-ben; a hatóságok mindkét ügyben vizsgálatot folytatnak.

A holland rendőrség közlése szerint ismeretlen elkövetők péntek hajnalban tüzet gyújtottak Rotterdam központjától nem messze található zsinagógánál. A lángok maguktól kialudtak, személyi sérülés nem történt.

A rendőrség az X-en közölte, hogy a gyújtogatás helyi idő szerint körülbelül 3 óra 40 perckor történt. A tűzoltóság 3 óra 42 perckor kapott bejelentést.

A belga hatóságok eközben

terrorcselekmény gyanújával vizsgálják a liege-i zsinagógánál hétfő hajnalban történt robbanást.

A detonáció betörte az épület ablakait és anyagi károkat okozott, de senki sem sérült meg.

A biztonsági kamerák felvételei szerint egy maszkos férfi gyúlékony tárgyat helyezett el a bejáratnál, majd röviddel később robbanás történt.

Bart De Wever belga miniszterelnök a parlamentben csütörtökön arról beszélt, hogy

több európai ország is aggódik az Iránhoz köthető terrorsejtek miatt.

Hangsúlyozta, hogy a belga hatóságok éberek és készek fellépni az ilyen fenyegetésekkel szemben.

A hatóságok azt is vizsgálják, lehet-e kapcsolat az incidens és Irán között.

Az európai zsidó intézmények elleni fenyegetések és támadások száma 2023 óta emelkedett, amit a közel-keleti konfliktusok nyomán erősödő radikalizációval is összefüggésbe hoznak a terrorelhárítási szakértők.

