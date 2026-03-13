2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor üzent Volodimir Zelenszkijnek: „szakértőink Kijevben válaszra várnak”

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor jelezte: a magyar szakértők már Ukrajnában vannak, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték leállásának okát. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország a helyszínen szeretné tisztázni, miért állt le az olajszállítás, és úgy látja, hogy a vezetéket újra meg lehetne nyitni.

„A szakértőink már Ukrajnában vannak, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel” – fogalmazott Orbán Viktor péntek kora délután közzétett videójában az Index összefoglalója szerint.

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, a cél az, hogy a helyszínen derüljön ki, miért állt le az olajszállítás.

„Magyarország nem politikai üzengetésekben érdekelt, hanem abban, hogy a tények alapján tisztázzák a helyzetet. Ezért küldtek delegációt a vezeték ukrajnai szakaszához, ahol a szállítást leállították” – fogalmazott a kormányfő.

A kormányfő arról is beszélt, hogy úgy tudja, a vezetéket újra meg lehetne nyitni, ezért szeretnék személyesen is megvizsgálni a körülményeket.

„Oda szeretnénk menni a Barátság kőolajvezeték kiindulópontjához, ahol lezárták a vezetéket, és meg akarjuk nézni, hogy ez miért van így. A mi tudásunk szerint azt újra meg lehetne nyitni”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint ha az ukrán vezetés nem engedi be a magyar szakértőket, az komoly kérdéseket vetne fel.

„Szerintem Zelenszkijék azért ellenzik, azért nem engednek bennünket oda, mert kiderülne, hogy nem mondanak igazat. Meglátjuk, mit mondanak az ukránok. Ha elutasítanak bennünket, az felér egy beismeréssel” – közölte.

A miniszterelnök szerint az ukránok korábban már felrobbantottak egy német tulajdonban lévő gázvezetéket, amely nemzetközi területen haladt át, amit ő egyértelmű állami terrorizmusnak nevezett. Orbán Viktor szerint ezért az sem zárható ki, hogy akár a saját infrastruktúrájukban is kárt okoznak.

„Az ukránok mindenre képesek, arra is, hogy megrongálják a saját vezetéküket, arra is, hogy lezárják a Druzsbát, a Barátságot, de akár arra is, hogy felrobbantsák a Magyarországra orosz gázt Ukrajna területén kívül szállító vezetékrendszert”

– mondta, majd hozzátette: éppen ezért Magyarországnak figyelnie kell ezekre a kockázatokra, és szükség esetén védenie kell az energiaellátást biztosító infrastruktúrát.

orbán viktor

czepek gábor

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Az egész világ, a piacok és a politikai döntéshozók azt próbálják megfejteni, mikor és milyen irányban érhet véget az Irán elleni háború. Játékelméleti elemzésünk azt mutatja meg, hogy a konfliktus lezárását nem pusztán a katonai erőviszonyok, hanem a szereplők eltérő céljai, költségei és egymásnak küldött jelzései határozzák meg. Irán túlélésre játszik, Izrael stratégiai visszaszorításra, Donald Trump amerikai elnök mozgásterét pedig legalább annyira formálják a piacok és az olajár, mint a hadműveleti térkép. A fő kérdés ezért már nem az, ki tud nagyobbat ütni, hanem az, hol alakulhat ki az az egyensúlyi pont, ahol Irán túlélése, az amerikai presztízsveszteség nélküli kiszállás és Izrael biztonsági céljai egyszerre teljesülhetnek.

