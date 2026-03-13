Orbán Viktor üzent Volodimir Zelenszkijnek: „szakértőink Kijevben válaszra várnak”

„A szakértőink már Ukrajnában vannak, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel” – fogalmazott Orbán Viktor péntek kora délután közzétett videójában az Index összefoglalója szerint.

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, a cél az, hogy a helyszínen derüljön ki, miért állt le az olajszállítás.

„Magyarország nem politikai üzengetésekben érdekelt, hanem abban, hogy a tények alapján tisztázzák a helyzetet. Ezért küldtek delegációt a vezeték ukrajnai szakaszához, ahol a szállítást leállították” – fogalmazott a kormányfő.

A kormányfő arról is beszélt, hogy úgy tudja, a vezetéket újra meg lehetne nyitni, ezért szeretnék személyesen is megvizsgálni a körülményeket.

„Oda szeretnénk menni a Barátság kőolajvezeték kiindulópontjához, ahol lezárták a vezetéket, és meg akarjuk nézni, hogy ez miért van így. A mi tudásunk szerint azt újra meg lehetne nyitni”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint ha az ukrán vezetés nem engedi be a magyar szakértőket, az komoly kérdéseket vetne fel.

„Szerintem Zelenszkijék azért ellenzik, azért nem engednek bennünket oda, mert kiderülne, hogy nem mondanak igazat. Meglátjuk, mit mondanak az ukránok. Ha elutasítanak bennünket, az felér egy beismeréssel” – közölte.

A miniszterelnök szerint az ukránok korábban már felrobbantottak egy német tulajdonban lévő gázvezetéket, amely nemzetközi területen haladt át, amit ő egyértelmű állami terrorizmusnak nevezett. Orbán Viktor szerint ezért az sem zárható ki, hogy akár a saját infrastruktúrájukban is kárt okoznak.

„Az ukránok mindenre képesek, arra is, hogy megrongálják a saját vezetéküket, arra is, hogy lezárják a Druzsbát, a Barátságot, de akár arra is, hogy felrobbantsák a Magyarországra orosz gázt Ukrajna területén kívül szállító vezetékrendszert”

– mondta, majd hozzátette: éppen ezért Magyarországnak figyelnie kell ezekre a kockázatokra, és szükség esetén védenie kell az energiaellátást biztosító infrastruktúrát.