Feloldották egy időre az orosz tengeri olajszállítmányokat sújtó szankciókat – a nap hírei

Április 11-ig feloldotta az Egyesült Államok a tengeren lévő orosz olajszállítmányokat sújtó szankciókat az energiaárak megfékezésére. A bejelentés után csökkeni kezdett a kőolaj ára. A német kancellár ezt hibának minősítette. Friedrich Merz úgy vélte: Oroszország nem használhatja ki az iráni háborút Ukrajna megtörésére.

A magyar kormány azt követeli, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan az Európai Bizottság is függessze fel az orosz olajjal szembeni szankciókat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat.

17 ország volt kíváncsi Kijevben a magyar álláspontra a Barátság kőolajvezetékről – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Ukrán szakértőkkel továbbra sem sikerült tárgyalni. Egyeztettek viszont az Európai Bizottság képviselőivel, akik egy tényfeltáró bizottság létrehozását kérik Kijevtől.

A telephelyeken történő tankolásnál is alkalmazható lesz a védett üzemanyagár a kormány este megjelent rendelete értelmében. Így a BKV buszai is kedvezményes áron kaphatják az üzemanyagot. A védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását kiemelten ellenőrzi a NAV.

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét, a Janafot a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságánál. A magyar társaság szerint a Janaf visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat. A horvátországi tranzitdíj fajlagosan több mint háromszor magasabb, mint amit a trieszti kikötőből induló, és Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője felszámol.

Stabilnak értékeli a magyar bankrendszer kilátásait a Moody's. A hitelminősítő szerint a várhatóan erősödő gazdasági növekedés és a szilárd banki alapmutatók ellensúlyozzák a makrogazdasági kockázatokat.

Megkezdődött az új, 5 éves futamidejű Fix Magyar Állampapír értékesítése. A feltételek változatlanok: évi 7 százalék kamatot fizet. A lakosság körében ez továbbra is a legnépszerűbb állampapír, az év első 9 hetében a lakossági vásárlások 58 százalékát adta.

Öt pártlistára lehet majd szavazni az országgyűlési választáson, miután a Nemzeti Választási Iroda törölte a nyilvántartásból a Szolidaritás pártja - Magyar Munkáspárt közös listáját. A nyilvántartásba vett egyéni jelöltjeik száma ugyanis nem érte el a szükséges 71-et. Így szavazólapra a Kutyapárt, a Tisza, a Mi Hazánk, a DK és a Fidesz-KDNP került fel.

Benyújtotta lemondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója, amit a belügyminiszter elfogadott. Ézsi Robin megbízatása március 14-én megszűnik, feladatait ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója veszi át. Ézsi Robin ellen az intézmény dolgozói és pszichiáterek is felléptek vezetői módszerei és képesítésének hiánya miatt.

Mintegy 700 millió forintos turisztikai fejlesztések indulnak a Balaton zalai partján és a Kis-Balaton térségében a kerékpáros és bakancsos turisták számára – közölte a közlekedési államtitkár Gyenesdiáson. A projekt Zala-apátitól Balatongyörökig köti össze a térségi településeket, a fejlesztések a balatoni bringakörutat és a BalatonBike 365 kerékpárhálózatot is érintik.

Az érdemi béketárgyalások megkezdéséig elengedhetetlennek nevezte az Oroszországra nehezedő nyomás növelését az Európai Tanács elnöke. António Costa a jövő csütörtökön kezdődő brüsszeli EU-csúcsra szóló tagállami vezetőknek küldött meghívóban közölte: a tanácskozás témái között szerepel Ukrajna támogatása, az iráni konfliktus és a Közel-Kelet eszkalációjának európai következményei is.

Pert nyert az ukrán állami Naftogaz az orosz Gazprom ellen, egy 1,4 milliárd dolláros gázszállítási díj ügyében – közölte az ukrán vállalat. A Naftogaz még 2022-ben indított választottbírósági eljárást a Gazprommal szemben az Ukrajnán keresztül végzett földgázszállítás díjának kifizetése miatt.

Szerbiában a kormány 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót annak érdekében, hogy mérsékelje a közel-keleti háború miatt tapasztalható áremelkedést. A hazai piac védelme érdekében a szerb kormány megtiltotta a kőolaj és a kőolajszármazékok exportját március 19-ig.

Újabb, Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak ma el a török légtérben a NATO légvédelmi erői. Ez már a harmadik ilyen eset március eleje óta, az előzőek március 4-én és 9-én történtek.

A WHO szerint Iránban és Libanonban mintegy 1900 ember vesztette életét a Közel-Keleten kirobbant háború kezdete óta. Iránban 1255 ember halt meg, és több mint 15 ezren megsebesültek az amerikai és az izraeli hadsereg offenzívájában.

Olaszország megkezdi 141 katonája kivonását az iraki Kurdisztánból, az erbíli bázis elleni támadás után – jelentette be az olasz védelmi miniszter. A létesítményt csütörtökre virradó éjjel érte támadás, az olasz katonák a bunkerben voltak, így nem sérültek meg. A támadásban egy francia katona meghalt, másik 6 pedig megsebesült. Közben lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép Nyugat-Irakban, 4 ember meghalt, 2 embert még keresnek.

Eddig több mint 1.100, Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárt hoztak haza a kormány mentesítő járataival. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be: csütörtök éjszaka Ománból és Szaúd-Arábiából érkezett haza két gép, 120 magyar állampolgárral.