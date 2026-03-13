2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Nyitókép: Unsplash.com

Ismét feljelentette a Mol és a Slovnaft a horvát olajtársaságot

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar és a szlovák cég a JANAF árképzési gyakorlatát kifogálsota az Európai Bizottságnál.

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt – tájékoztatott pénteken a Mol.

A közlemény szerint a JANAF tartósan és következetesen visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat, amelyet objektív indokok nem támasztanak alá.

A JANAF az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után – annak ellenére, hogy a Mol-csoport által megrendelt mennyiség a másfélszeresére nőtt – jelentősen, közel kétszeresére emelte díját, és ezt a „túlzott árszintet” a következő években is fenntartotta.

„Már négy éve nem ad megalapozott indoklást a díjemelésekre, és továbbra is megtagadja az árazás alapjául szolgáló költségtényezőkre vagy módszertanra vonatkozó információk közzétételét”

– írta a magyar olajvállalat. A horvátországi tranzitdíj fajlagosan jelenleg több mint háromszor magasabb, mint amit a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője felszámol. Fajlagosan közel kétszer olyan drága, mint amennyit a Mol-csoport az ukrán szakaszon, háborús övezeten keresztül húzódó Barátság vezetékszakasz használatáért fizet. Egyúttal jelentősen meghaladja az európai kőolajszállító csővezetékek árait is, amelyeknek műszaki és gazdasági feltételei nagyon hasonlóak a JANAF-éhoz. A hasonló kihasználtságokkal működő szlovákiai csővezeték díja fajlagosan négyszer, a magyaré háromszor, míg fehéroroszországi vezeték díja hétszer alacsonyabb, mint a JANAF-é – ismertették a közleményben.

A JANAF az uniós versenyjog szerint monopol piaci erővel rendelkezik a kőolaj Magyarország és Szlovákia szárazföldi finomítóiba történő szállításának piacán. Az uniós versenyjog piaci erővel való visszaélésként sorolja fel a tisztességtelen vételi vagy eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen kereskedelmi feltételek előírását.

A Mol és a Slovnaft állítása szerint a JANAF által előírt díjemelések a költségeihez képest túlzottak és objektíven nem indokolhatók.

Magatartásával kihasználja az Oroszország ukrajnai inváziója által biztosított előnyöket, ideértve a Barátság vezeték jelenlegi működésképtelenségét is. Ez károsítja a fogyasztókat és veszélyezteti az energiaellátás biztonságát a sebezhető közép-kelet-európai régióban – hangsúlyozta a Mol.

A visszaélés gyanúja miatt ezért a Mol és a Slovnaft újabb feljelentést nyújtott be az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál.

A közlemény szerint a visszaélésszerű árképzés mellett az orosz kőolajszállítmányok ügyében is uniós szabályt sért a horvát vállalat. A JANAF továbbra is vonakodik állásfoglalást adni arról, hogy az EU és az Egyesült Államok szankcióinak megfelelő, legális szállítmányokat átengedi-e.

A Mol és a Slovnaft ebben az ügyben március elején nyújtott be formális panaszt az Európai Bizottságnak.

A meglévő ellátási problémákat további jogbizonytalansággal súlyosbítja az a tény, hogy a szerződéses folyamat húzódik a JANAF-fal, és a Mol-csoport még mindig nem rendelkezik érvényes szállítási szerződéssel 2026-ra. Egyúttal a tervezett kapacitástesztek sem tudtak elindulni a horvát vállalat miatt – közölte a Mol.

Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat. Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című utazási magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője jön a részletekkel.
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján.
 

Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe. Délután érkezhetnek még izgalmak, ugyanis fontos amerikai makrogazdasági adatok jelennek meg.

Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak.

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

