2026. március 14. szombat Matild
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Húszezer forintos bankjegyek.
Fontos adatokat tett közzé a kormány a nyugdíjakkal kapcsolatban

Nyilvánosságra hozták azt a táblázatot, amely alapján az öregségi nyugdíj alapját képző havi átlagkeresetet számolják ki. A számsor 1950-ig visszamenőleg tartalmazza a most megváltozott szorzókat. A Nemzetgazdasági Minisztérium március 20-ig társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rendelettervezetet.

A magyar kormány hivatalos honlapján közzétették a 2026-os valorizációs szorzók táblázatát, amely alapján az öregségi nyugdíj alapját képző havi átlagkeresetet számolják ki – vette észre a 24.hu.

A valorizációval a nyugdíjazást megelőző második és a korábbi évek kereseteit a 2025-ös kereseti szinthez igazítják a KSH-kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset-növekedési adatai alapján. A Nemzetgazdasági Minisztérium március 20-ig adott időt a társadalmi egyeztetésre.

A rendelettervezethez mellékelt táblázat szerint a 2024-es kereseteknél 1,090 a szorzó. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

9 százalékkal felszorozva veszik figyelembe a korábban megállapított szorzókat, a 2024-es kereseteket is ezzel számolva számítják be a nyugdíjaknál.

A táblázat 1950-ig visszamenőleg tartalmazza a most megváltozott szorzókat.

A keresetek, jövedelmek beszámításakor alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapított nyugellátásoknál kell alkalmazni. Az idei év első két hónapjában benyújtott nyugdíjigényléseknél a nyugdíjak végleges összegét csak a rendelet megjelenése után állapítják meg, addig az érintettek nyugdíjelőleget kapnak, amit utólag korrigálnak.

Kezdőlap    Gazdaság    Fontos adatokat tett közzé a kormány a nyugdíjakkal kapcsolatban

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján.
 

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd.

Hamarosan átadják az Oscar-díjakat: mutatjuk a legmegdöbbentőbb filmes tényeket és rekordokat

Hamarosan átadják az Oscar-díjakat: mutatjuk a legmegdöbbentőbb filmes tényeket és rekordokat

Az Oscar-gála nem csupán a film legrangosabb elismerése, hiszen maga a ceremónia is tele van lenyűgöző statisztikákkal

'Every military target' on Iran's key oil island 'totally obliterated', says Trump

'Every military target' on Iran's key oil island 'totally obliterated', says Trump

Around 90% of Iran's oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure was not targeted.

×
×
×