Fontos adatokat tett közzé a kormány a nyugdíjakkal kapcsolatban

A magyar kormány hivatalos honlapján közzétették a 2026-os valorizációs szorzók táblázatát, amely alapján az öregségi nyugdíj alapját képző havi átlagkeresetet számolják ki – vette észre a 24.hu.

A valorizációval a nyugdíjazást megelőző második és a korábbi évek kereseteit a 2025-ös kereseti szinthez igazítják a KSH-kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset-növekedési adatai alapján. A Nemzetgazdasági Minisztérium március 20-ig adott időt a társadalmi egyeztetésre.

A rendelettervezethez mellékelt táblázat szerint a 2024-es kereseteknél 1,090 a szorzó. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

9 százalékkal felszorozva veszik figyelembe a korábban megállapított szorzókat, a 2024-es kereseteket is ezzel számolva számítják be a nyugdíjaknál.

A táblázat 1950-ig visszamenőleg tartalmazza a most megváltozott szorzókat.

A keresetek, jövedelmek beszámításakor alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapított nyugellátásoknál kell alkalmazni. Az idei év első két hónapjában benyújtott nyugdíjigényléseknél a nyugdíjak végleges összegét csak a rendelet megjelenése után állapítják meg, addig az érintettek nyugdíjelőleget kapnak, amit utólag korrigálnak.