A rendőrök is elképedtek, hogy mivel is van dolguk

A 35 éves férfi a Miklós utcán haladt a gépkocsijával március 12-én, amikor a rendőrök megállították. Először a sofőrt igazoltatták, majd a jármű ellenőrzése következett. A rendőrök meglepetésére a nyilvántartó adatbázisa az autóra és a sofőrre egyaránt körözést jelzett – írja a police.hu.

A férfit pénzbírság meg nem fizetése miatt keresték a hatóságok, az autó pedig Svájcból tűnt el. Szembetűnő volt az is, hogy a nyilvántartó szerint lengyel honosságú a kocsi, mégis norvég rendszámot tettek rá. A készenléti rendőrök elfogták a férfit, majd előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra.

A nyomozók egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt hallgatták ki a sofőrt, aki részletes beismerő vallomást tett, így sok nyitott kérdést megválaszolva. Elmondta, hogy Svájcban bérelte ki az autót, azonban úgy döntött, hogy nem viszi vissza a kölcsönzőbe. Tudta, hogy keresni fogják, ezért nemes egyszerűséggel egy online webáruházról rendelt egy norvég felségjelű hamis rendszámot és feltette a lopott kocsira.

A férfi a korábbi pénzbírságát befizette, a rendőrök a járművet lefoglalták és felvették a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal.