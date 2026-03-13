ARÉNA - PODCASTOK
Robert Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában játszott FC Red Bull Salzburg - Ferencvárosi TC mérkõzés után a salzburgi Red Bull Arénában 2025. október 23-án. A Ferencváros 3-2-re nyert.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Edzőt kereshet a Fradi? – Korábbi BEK-győztes csapat kispadjára esélyes Robbie Keane

Infostart

Robbie Keane jó munkája, amely a külföld számára leginkább a Ferencváros Európa-liga-szereplésében csúcsosodik ki, újabb és újabb helyeken emeli az ír szakembert az edzőjelöltek közé. Ezúttal egy szívének nagyon kedves klubbal, a Celtickel hozta hírbe a Guardian.

A lap úgy tudja, hogy ő a legfőbb jelölt a 74 éves Martin O'Neill utódjának, akinek mostani megbízatása lejár a nyáron.

A Guardian szerint Robbie Keane nyitott lehet arra, hogy megállapodjon a Celtickel, bár hozzáteszi,

„valószínű, hogy más brit csapatok is versenyben lesznek az ír edző szolgálataiért.

Keane-t Thomas Frank menesztése után egy másik korábbi klubjával, a Tottenhammel is kapcsolatba hozták, de soha nem fogadta volna el a rövid távra beugró szerepét, amit Igor Tudor elfogadott. A Celtic a szezon végéig nem tesz hivatalos lépéseket, de Keane az a menedzser, akit a klub illetékesei határozottan a célkeresztjükben tartanak.”

A Guardian két lehetséges jelöltet említ még meg, Craig Bellamyt és Jens Berthel Askout. Bellamy egyelőre a walesi válogatott szövetségi kapitánya, csapata a pótselejtezőkön küzd majd a hónap végén a vb-részvételért. Askou nagyon jól dolgozik a Motherwellnél.

A zöld-fehér gárda Brendan Rodgers irányítása alatt kezdte a szezont, ő október végén távozott. Keane akkoriban jelölt volt, de a francia Wilfried Nancyt szerződtette. Az Észak-Amerikában sikeres edző Skóciában kudarcot vallott, nyolc mérkőzésből hatot elvesztve kénytelen volt távozni. Martin O'Neill érkezése stabilizálta a helyzetet, a Celtic most második a skót Premiershipben, öt ponttal lemaradva a Hearts mögött.

Kövér László: nem lehet a jelenlegi feltételek között egy értelmes, régi stílusú politikai vitát lefolytatni

Kövér László: nem lehet a jelenlegi feltételek között egy értelmes, régi stílusú politikai vitát lefolytatni

A következő parlamenti ciklus nagy törvénykezési feladatairól, a parlamenti vita fontosságáról és ellehetetlenüléséről, illetve bizonyos Ukrajnával, Szlovákiával, Horvátországgal kapcsolatos külpolitikai jellegű kérdésekről is beszélt Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

