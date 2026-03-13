Edzőt kereshet a Fradi? – Korábbi BEK-győztes csapat kispadjára esélyes Robbie Keane

A lap úgy tudja, hogy ő a legfőbb jelölt a 74 éves Martin O'Neill utódjának, akinek mostani megbízatása lejár a nyáron.

A Guardian szerint Robbie Keane nyitott lehet arra, hogy megállapodjon a Celtickel, bár hozzáteszi,

„valószínű, hogy más brit csapatok is versenyben lesznek az ír edző szolgálataiért.

Keane-t Thomas Frank menesztése után egy másik korábbi klubjával, a Tottenhammel is kapcsolatba hozták, de soha nem fogadta volna el a rövid távra beugró szerepét, amit Igor Tudor elfogadott. A Celtic a szezon végéig nem tesz hivatalos lépéseket, de Keane az a menedzser, akit a klub illetékesei határozottan a célkeresztjükben tartanak.”

A Guardian két lehetséges jelöltet említ még meg, Craig Bellamyt és Jens Berthel Askout. Bellamy egyelőre a walesi válogatott szövetségi kapitánya, csapata a pótselejtezőkön küzd majd a hónap végén a vb-részvételért. Askou nagyon jól dolgozik a Motherwellnél.

A zöld-fehér gárda Brendan Rodgers irányítása alatt kezdte a szezont, ő október végén távozott. Keane akkoriban jelölt volt, de a francia Wilfried Nancyt szerződtette. Az Észak-Amerikában sikeres edző Skóciában kudarcot vallott, nyolc mérkőzésből hatot elvesztve kénytelen volt távozni. Martin O'Neill érkezése stabilizálta a helyzetet, a Celtic most második a skót Premiershipben, öt ponttal lemaradva a Hearts mögött.