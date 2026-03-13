ARÉNA - PODCASTOK
Félszáz! Már ennyi tehervonat ment végig a Budapest–Belgrád vasútvonalon, az 50. áruszállító épp ma lépett ki a határon – számolt be a közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója
Nyitókép: ÉKM/Facebook

Végigsuhant a félszázadik tehervonat a Budapest–Belgrád vonalon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Félszáz! Már ennyi tehervonat ment végig a Budapest–Belgrád vasútvonalon, az 50. áruszállító épp ma lépett ki a határon” – számolt be a közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt a bejegyzésben a számháborút megelőzendő gyorsan leszögezte, hogy ezt nem tartja rossz részeredmények, majd hozzáteszi, félrevezető ebből napi átlagot visszaosztani az első, bő két hétre, hiszen a vadonatúj 150-es vasútvonal teherforgalma az indulás óta ütemesen épül, folyamatosan növekszik. „Éppen úgy, ahogy vártuk, és ahogy az minden új szállítási útvonal esetében történni szokott.”

A határokon átívelő tehervonati forgalom átszervezése ugyanis mindig időigényes folyamat – folytatja a MÁV-csoport vezérigazgatója, kifejtve: a fuvarozóknak a vonatok áttervezésével együtt a teljes fuvarlánc működését hozzá kell igazítaniuk az új útirányhoz, ráadásul a cargo cégek ilyenkor megvárják az első üzemi tapasztalatokat is. „A BuBén ezek szerencsére kedvezőek, ezért látványosan elindult a forgalom átterelődése a kelebiai útirányra – elsősorban a Röszke–Szabadka vonalszakaszról.”

A MÁV-nál úgy számolnak, hogy a teherforgalom felfejlődése egészen a nyár végéig tart majd. Különösen a személyforgalom indulását követően ugyanis már inkább az lesz a kihívás, hogy az elővárosi, belföldi és nemzetközi személyvonatok közé minél több nemzetközi áruszállító is beférjen. „A Budapest–Belgrád-vonal áru- és személyszállítási szempontból egyaránt versenyképesebbé teszi a magyar vasutat” – zárja gondolatait Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató minap arról is beszámolt, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések a Budapest–Belgrád vasútvonal személyszállításának előkészítéséről. Ennek részeként egy, a későbbiekben is közlekedő magyar szerelvényt mutattak be a szerb határon, amely a magyar oldalon 160, Szerbiában 200 km/h sebességgel közlekedik majd; a bemutatón a szerb vasutas kollégák áttekintették a jármű működését és a határátmeneti közlekedés gyakorlati kérdéseit is.

