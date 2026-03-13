Több, mint babona: számokban is kimutatható a péntek tizenharmadika hatása

Az Allianz Hungária tízéves kárstatisztikái szerint a káresetek száma péntek 13-án valóban emelkedik: a péntekek amúgy is „kárintenzív” napnak számítanak, de ha a hónap 13. napjára esnek, a bejelentett károk száma átlagosan 17 százalékkal is meghaladja a többi nap átlagát. És bár a biztosító szakértői szerint a megelőzés és a tudatosság sokkal fontosabb, mint a babona, az éppen közelgő péntek 13-án (június 13.) is érdemes vigyázni magunkra és az értéktárgyainkra – írja a 24.hu.

Azonban nem minden gazdaságban számítanak szokványosnak a hónap 13. napjára eső péntekek: a babonásabb országokban, például

az Egyesült Államokban a tőzsdei kereskedésre is kihatnak ezek a napok.

Itt azonban nem feltétlenül csak hiedelmekről van szó, a befektetők ugyanis még emlékezhetnek 1989. október 13-a történéseire: azon a pénteken a mértékadó tengerentúli tőzsdeindex, a Dow Jones 7 százalékos eséssel zárt. Írországban pedig drasztikusan lecsökken ezeken a napokon az esküvők száma és a repülőtereken is 4-5 százalékponttal csökken a forgalom.

A biztosító tízéves adatai szerint a legtöbb káreseményt hétfőnként jelentik be, ezt azonban torzítja a tény, hogy nagyon gyakran a hétvégén történteket is a hét első napján jelzik a társaság felé. Ha ettől megtisztítjuk az adatsort, máris a péntek lép az első helyre, hiszen az ötödik munkanapon átlagosan 12 százalékkal több kárbejelentés érkezik mint egy átlagos napon, gépjárműkároknál pedig még magasabb, 22 százalék ez az arány.

A 2015 elejétől 2024 végéig tartó tízéves periódusban összesen 18 darab péntek 13. volt, és az adatok arról tanúskodnak, hogy ezeken 5 százalékkal több káreseményt jelentenek be az ügyfelek, mint a nem 13-ára eső péntekeken.

Amennyiben az összes többi nap átlagával vetjük össze ennek a 18 napnak a számait, akkor 17 százalékkal magasabb értékeket kapunk.

Az elmúlt 10 év legsúlyosabb péntek 13-ája egyébként 2017 januárjában volt, amikor több mint kétszer annyi káresetet rögzítettek a biztosító munkatársai, mint egy átlagos napon, az ingatlanokat ért károkat nézve pedig háromszor annyit.