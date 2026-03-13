ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.38
usd:
340.27
bux:
122028.59
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friday 13, bad luck day
Nyitókép: FMNG/Getty Images

Több, mint babona: számokban is kimutatható a péntek tizenharmadika hatása

Infostart

Az egyik vezető biztosító statisztikái szerint a péntekek eleve „kárintenzívebb” napok, azonban ha még tizenharmadikára is esik valamelyik, újabb szintre emelkedik a bejelentett károk száma.

Az Allianz Hungária tízéves kárstatisztikái szerint a káresetek száma péntek 13-án valóban emelkedik: a péntekek amúgy is „kárintenzív” napnak számítanak, de ha a hónap 13. napjára esnek, a bejelentett károk száma átlagosan 17 százalékkal is meghaladja a többi nap átlagát. És bár a biztosító szakértői szerint a megelőzés és a tudatosság sokkal fontosabb, mint a babona, az éppen közelgő péntek 13-án (június 13.) is érdemes vigyázni magunkra és az értéktárgyainkra – írja a 24.hu.

Azonban nem minden gazdaságban számítanak szokványosnak a hónap 13. napjára eső péntekek: a babonásabb országokban, például

az Egyesült Államokban a tőzsdei kereskedésre is kihatnak ezek a napok.

Itt azonban nem feltétlenül csak hiedelmekről van szó, a befektetők ugyanis még emlékezhetnek 1989. október 13-a történéseire: azon a pénteken a mértékadó tengerentúli tőzsdeindex, a Dow Jones 7 százalékos eséssel zárt. Írországban pedig drasztikusan lecsökken ezeken a napokon az esküvők száma és a repülőtereken is 4-5 százalékponttal csökken a forgalom.

A biztosító tízéves adatai szerint a legtöbb káreseményt hétfőnként jelentik be, ezt azonban torzítja a tény, hogy nagyon gyakran a hétvégén történteket is a hét első napján jelzik a társaság felé. Ha ettől megtisztítjuk az adatsort, máris a péntek lép az első helyre, hiszen az ötödik munkanapon átlagosan 12 százalékkal több kárbejelentés érkezik mint egy átlagos napon, gépjárműkároknál pedig még magasabb, 22 százalék ez az arány.

A 2015 elejétől 2024 végéig tartó tízéves periódusban összesen 18 darab péntek 13. volt, és az adatok arról tanúskodnak, hogy ezeken 5 százalékkal több káreseményt jelentenek be az ügyfelek, mint a nem 13-ára eső péntekeken.

Amennyiben az összes többi nap átlagával vetjük össze ennek a 18 napnak a számait, akkor 17 százalékkal magasabb értékeket kapunk.

Az elmúlt 10 év legsúlyosabb péntek 13-ája egyébként 2017 januárjában volt, amikor több mint kétszer annyi káresetet rögzítettek a biztosító munkatársai, mint egy átlagos napon, az ingatlanokat ért károkat nézve pedig háromszor annyit.

Kezdőlap    Életmód    Több, mint babona: számokban is kimutatható a péntek tizenharmadika hatása

baleset

statisztika

szerencsétlenség

biztosítás

péntek 13

babona

káresemény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni

Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni
Az ivóvízhez való hozzáférés az Irán ellen folytatott háborúban érintett államok egyik legnagyobb sebezhető pontja. Ugyan ezek az országok egy természeti kincsből, az olajból gazdagodtak meg, de egy másikhoz, a vízhez való hozzáférés létfontosságú a számukra. Ezt pedig a tengervizet sótalanító üzemek jelentik.
 

Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút

Szakértő: amíg Irán ellenáll, Amerika és Izrael sem száll ki

Donald Trump szerint Washington nagyon jól keres az olajár emelkedésével

Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.
 

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások Európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások Európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan rettegnek leszedni, pedig nem mindig büntetnek érte: óriási tévhit dőlt meg a védett hóvirágról

Sokan rettegnek leszedni, pedig nem mindig büntetnek érte: óriási tévhit dőlt meg a védett hóvirágról

Hatalmas tévhit él a magyarokban a kedvenc tavaszi virágukról: most lerántjuk a a leplet a hóvirágról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US refuelling plane crashes in Iraq as Trump eases Russia oil sanctions

US refuelling plane crashes in Iraq as Trump eases Russia oil sanctions

The American military says the rescue efforts are ongoing and aircraft not brought down by hostile or friendly fire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 05:00
Kiderült, mennyire lesz kegyes az időjárás az ünnepi hétvégén
2026. március 12. 05:48
Van megoldás a Messenger idegesítő hibájára
×
×