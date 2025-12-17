ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387
usd:
330.09
bux:
109105.09
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Képviselõk szavaznak az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. december 17-én. Az uniós törvényhozás december 15. és 18. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Az EP megszavazta: vége az orosz gázimportnak

Infostart

Biztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó RePower EU-t, ami megtiltja az orosz LNG-gáz importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-tól. A javaslatot támogatók szerint ezzel az unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló Tanács is megszavazza azt, pert indítanak.

December 17-én, szerdán tartottak végszavazást az Európai Parlamentben az orosz gáz kivezetését célzó javaslatról, az úgynevezett RePower EU-ról. A tervezetről végül 652 EP-képviselő szavazott 500 igen, 120 nem, 32 tartózkodás mellett elfogadták az orosz gázimport kivezetését.

A végeredmény egyáltalán nem meglepő: a parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsa tárgyalóinak még december elején sikerült megállapodni egy kompromisszumban, ami után valójában már csak formalitásnak számított a szavazás – jegyzi meg az Index. Az pedig az erről szóló vitán is látszott, hogy a javaslat mögött megvan a parlamenti többség: mindössze két képviselőcsoport, a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért (PfE), valamint a Mi Hazánk egyetlen EP-képviselőjének is helyet adó Szuverén Nemzetek Európája (ESN) képviselői szóltak fel a javaslat ellen a szlovák kormánypárt, a SMER független képviselői mellett.

Az elfogadott szöveg szerint

betiltják az orosz cseppfolyósításos gáz importját már 2026 év elejétől, míg a csővezetéken érkező gázt 2027. szeptember 30-tól nem lehetne importálni.

A rendelet hatálybalépése után hat héttel már nem lehet orosz gázt importálni, azonban a korábban megkötött szerződésekre lesz egy átmeneti időszak. A meglévő szerződéseket csak konkrét működési célokra lehet módosítani, ami nem vezethet a gázimport mennyiségének a növekedéséhez.

Amennyiben pedig ezt egy gazdasági szereplő megszegné, akkor a tagállamok komoly bírságokat szabhatnának ki büntetésként.

Továbbá a jogi kiskapuk bezárása és a szabályok megkerülésének kockázatának csökkentése érdekében a piaci szereplőknek szigorúbb és részletesebb bizonyítékokat kell szolgáltatniuk a vámhatóságoknak a gázuk termelési országáról a behozatal vagy tárolás előtt.

Emellett a tagállamoknak előírják, hogy dolgozzanak ki és nyújtsanak be nemzeti diverzifikációs terveket, amelyekben felvázolják a gázellátásuk diverzifikálására irányuló intézkedéseket és lehetséges kihívásokat, hogy a határidőre leállíthassák az Oroszországból származó gázimportot. Az Európai Bizottság fogja felügyelni, hogy a tagállamok Oroszországtól nem importálnak a jövőben, ezenkívül a hatálybalépéstől számított egy hónapon belül értesíteni kell Brüsszelt arról, hogy vannak-e orosz gázszállításai szerződéseik.

Arról, hogy a rendelet érvénybe lépjen, még a tagállamoknak is meg kell azt szavazniuk a Tanácsban. Mivel nem szankcióról, hanem kereskedelempolitikai javaslatról van szó, ezért egyhangú döntés helyett elég lesz a minősített többség is. Emiatt már a magyar és a szlovák kormány is jelezte, bíróságon támadják meg majd a rendeletet.

Érvük szerint a döntés valójában szankció, így arról egyhangúlag kéne dönteni, emellett pedig érvük szerint az EU alapszerződésével ellentétes, mivel az kimondja, hogy az energiapolitika teljes egészében tagállami hatáskör. Emellett korábban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter még azzal érvelt, hogy az Európai Bizottság saját hatásvizsgálata is azt állapította meg, hogy a RePower EU-nak veszélyeket rejt Közép-Európa energiabiztonságára is.

Kezdőlap    Gazdaság    Az EP megszavazta: vége az orosz gázimportnak

oroszország

európai unió

európai parlament

európai tanács

energiaforrás

lng

orosz gáz

repower eu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a „rezsicsökkentés 2.0”
Részletek

Jön a „rezsicsökkentés 2.0”
2026 januárjában indul el 100 milliárd forintos keretösszeggel a lakossági napelemes energiatároló program. A részletekről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt az InfoRádió Energiavilág című műsorában.
VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!

Itt a jelzés: a profik szerint most 80 százalékkal többet ér ez a részvény!

2026-hoz közeledve a profi befektetők is megteszik tétjeiket, az új esztendő előtt pedig több olyan részvényt is bemutatunk, melyek hatalmas felértékelődési potenciállal rendelkeznek. Ráadásul most Karácsony alkalmából különleges akcióval is készültünk, melynek keretén belül még néhány óráig fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitört a streamingháború: a Warner Bros nemet mondott a Paramountnak

Kitört a streamingháború: a Warner Bros nemet mondott a Paramountnak

A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 13:42
Jön a „rezsicsökkentés 2.0” – részleteket árult el Czepek Gábor
2025. december 17. 12:57
Azerbajdzsánban kereshet olajat a Mol
×
×
×
×