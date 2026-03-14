Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat Matild
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Jelentősebb hatása lehet az autózásra az iráni háborúnak, mint korábban gondoltuk

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A hagyományos üzemanyagok árán fúl a földgázpiacra, így az elektromos közlekedésre nézve is komoly drágulást hozhat az iráni konfliktus, másrészről viszont a válság komoly lökést adhat a villanyautók globális piacának.

Habár a múlt hét végén, illetve a hét elején sokéves csúcsokat lehetett tapasztalni az olaj-, üzemanyag- és földgázpiacokon, és az árak némileg konszolidálódtak, a várakozások alapján nem érdemes abban bízni, hogy hamarosan visszaáll az iráni háború kitörése előtti relatív olcsóság – írja a Portfolio.

Ráadásul a Nemzetközi Energiaügynökség döntése a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról – ahogy arról az Infostart is beszámolt – sem akadályozta meg az újabb áremelkedést.

A piac a világtörténelem egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkjával szembesül, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi közel 20 millió hordónyi olajkínálat esett ki.

Az említett tengerszoroson át közlekedik a globális olajszállítás mintegy ötöde, így a forgalom leállásának azonnali és drasztikus hatása volt. A kieső mennyiség nagysága nagyjából megegyezik az elmúlt évtizedek olajválságainak együttes hatásával – teszik hozzá.

A háború miatti drágulás az üzemanyagok és a villamos energia árában is jelentkezik, vagyis közvetve az autózás és szállítás költségeit – ezáltal pedig az inflációt - is emeli; ugyanakkor e hatás tartóssága még kérdéses, mértéke pedig a helyi adottságoktól, szabályozástól, intézkedésektől függően regionálisan különbözhet, és a benzin, a dízel, illetve az áram árának esetében eltérő mértékű lehet.

A háború kitörése előtt a benzin átlagos ára 567 forint, a dízelé pedig 589 forint volt Magyarországon. Ezek keddig 595, illetve 649 forintra emelkedhettek, vagyis

a benzin ára 28, míg gázolajé 60 forinttal emelkedett kicsivel több, mint egy hét alatt.

A kormány ugyan bevezetette az üzemanyag-árstopot, a benzin árát 595, míg a gázolajét 615 forintban maximalizálva, ez viszont még mindig közel 5 százalékos drágulást jelent rövid idő alatt.

Az üzemanyagokon túl az árampiac is komoly pofont kapott, ugyanis a gázár korrelál az olajárral, és bár a földgázalapú áramtermelés aránya nem túl nagy, sőt csökken, ám a gáz szerepe továbbra is fontos és még mindig meghatározó az árampiaci árak tekintetében.

A gáz áramárakban betöltött meghatározó szerepe hatására az áremelkedés a villamosenergia-piaci jegyzéseket is feljebb húzta.

A nyilvánosan elérhető autótöltők árazása egyelőre még nem követi le az azonnali árampiac történéseit, de a konfliktus elhúzódásával erre is sor kerülhet.

A magyar elektromos autók nagyon nagy részét, mintegy 90 százalékát pedig otthon, hatóságilag korlátozott áron (vagy munkahelyen, magánterületen) töltik, jellemzően jóval a publikus töltésnél jóval kisebb költségen). Különösen igaz ez, ha a töltés közvetlenül a saját napelemes rendszerről történik, tehát az elektromos autók birtoklásának gazdaságossága egyelőre tovább javul a belsőégésű motorral felszerelt versenytársaikkal szemben.

Viszont bizonyos tanulmányok szerint a benzinárak nagyobb hatással lehetnek az elektromos járművek iránti keresletre, mint az áramárak.

Az olajválságok már az 1970-es évektől rendre lendületet adtak az elektrifikációnak, igaz, ez a korábbian inkább csak az autógyártók modellfejlesztéseit befolyásolta, a villanyautók terjedését - a technológia érettségének hiányában - nem idézte elő. Azonban 2022-ben, Ukrajna Oroszország általi megtámadását követően az olajárak már jelentős motivációt jelentettek sok fogyasztónak az elektromos járművekre való áttérésben – írja a lap.

A pozitív piaci korrekció fényében ugyan csökkenni látszik annak esélye, hogy az iráni konfliktus által kiváltott új olajválság a valaha volt legrosszabb lesz, de elemzői várakozások szerint így is világszerte új lendületet adhat az elektromosautó-értékesítéseknek.

üzemanyag

irán

háború

földgáz

autózás

olajpiac

nyersolaj

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

A márciusi ifjak érdemeit nem lehet elvitatni, de 1848-ban alapvetően a törvényalkotó munka juttatta egyről a kettőre a magyar reformereket és magát a forradalmi törekvéseket, a politikai tevékenységek súlypontja pedig a Pozsony–Bécs tengelyen zajlott – mondta az InfoRádióban Nánay Mihály történész, a Rubicon Intézet főmunkatársa.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, komoly hidegfront várható

Hidegfront közeledik Magyarország felé, amely a jövő hét elején jelentősen átalakíthatja az időjárást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Military targets on Iran’s key oil export island ‘totally obliterated’, Trump says

Around 90% of Iran’s oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 14. 07:20
Félmilliárd forintnyi kártérítést oszt szét vásárlói közt az itthon is népszerű webáruház
2026. március 14. 05:40
Fontos adatokat tett közzé a kormány a nyugdíjakkal kapcsolatban
×
×