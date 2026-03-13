ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Sunrise shot of the Hungarian parliament in Budapest with a reflection in Danube
Nyitókép: photo by Miroslav Petrasko/Getty Images

Ötszázalékos Fidesz-előnyt mér a XXI. Század Intézet

Infostart

Harminc nap múlva választás. A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatásából kiderül, hogy áll az az öt párt, amely képes volt arra, hogy országos listát állítson, és az is kiderült, hogy lehet még intenzívebb a kampány.

Az ukrán–orosz konfliktus tovább folytatódott, úgy tűnik, hogy messze még a vége és közben kitört egy újabb háború, amely megint csak eszkalációval fenyeget. Felrobbant az energiapiac, világszerte korlátozásokat léptetnek életbe, és eközben az ukrán–magyar viszony is minden korábbinál feszültebb lett: több mint egy hónapja nem jön kőolaj a Barátság vezetéken, az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt fenyegeti meg halálosan, egy ukrán tábornok pedig a miniszterelnök gyerekeit és unokáit. A helyzet tehát súlyos és kritikus. Mindenki érzi, hogy puskaporos hordón ülünk – olvasható a XXI. Század Intézet oldalán.

Mint írják, az egyre veszélyesebbé váló világ, valamint a háborúk és energiaválság árnyékában fokozódó kampány bővítette a politikai piacot: kevesebb lett a pártválasztásában bizonytalan szavazó, és az látható, hogy a korábbi kutatásukhoz képest – hibahatáron belül – egy százalékponttal bővült a Fidesz- és a Tisza-szavazók tábora is, egy hónappal a választás előtt öt százalékponttal, 46–41-re vezet a kormányzó párt vezet.

A kutatásból az is kiderül, hogy jelen állás szerint hárompárti parlament lenne: a Mi Hazánk 6 százalékon áll; ugyanakkor az országos lista állítására képes másik két párt sem „halt meg”, szavazóikat nem szívta fel a Tisza: a Demokratikus Koalíció 4 százalékon, a Kutyapárt 3 százalékon áll – írják.

A következő parlamenti ciklus nagy törvénykezési feladatairól, a parlamenti vita fontosságáról és ellehetetlenüléséről, illetve bizonyos Ukrajnával, Szlovákiával, Horvátországgal kapcsolatos külpolitikai jellegű kérdésekről is beszélt Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

×