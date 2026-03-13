ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
Nyitókép: Pixabay

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Infostart

Az olajárak pénteken mérsékelten csökkentek, miután egy indiai tartályhajó biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok pedig több intézkedést is bejelentett a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A heti mérleg azonban így is jelentős áremelkedést mutat, mivel a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok továbbra is fennállnak.

Egy indiai lobogó alatt közlekedő olajszállító hajó elhagyta a Hormuzi-szoros keleti részét, feldélzetén Afrikába szánt benzinnel – közölte pénteken egy indiai kormánytisztviselő.

A Reuters tudósítását szemléző Porftolio azt írja, hogy a Brent brent típusú kőolaj határidős jegyzése 100 dollár alá esett – 14 óra előtt nemsokkal –, 1,1 százalékos mínuszban áll, ám a heti emelkedés mértéke így is mintegy 8 százalékot tett ki. A WTI ára 1,6 százalékkal, 94,4 dollárra esett vissza, ami heti szinten nagyjából 4 százalékos pluszt jelent. Mindkét irányadó olajfajta csütörtökön 2022 augusztusa óta nem látott csúcsra ugrott – emlékeztetnek.

Az olajárra nehezedő nyomást enyhíti, hogy az amerikai pénzügyminisztérium egy 30 napos engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi a tengeren rekedt orosz kőolaj és finomított termékek megvásárlását. Orosz becslések szerint az intézkedés mintegy 100 millió hordónyi nyersolajat érint. Elemzők szerint ugyanakkor ez nem teremt valódi többletkínálatot a piacon, a lépés csupán a kereskedelmi nehézségeket csökkenti, mivel az orosz olaj eddig is eljutott a végső felhasználókhoz.

A washingtoni energiaügyi minisztérium emellett bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajkészletéből. Ezt a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálta, a szervezet összesen egy rekordszintű, 400 millió hordós készletfelszabadításról állapodott meg a tagállamaival, amelybe az amerikai hozzájárulás is beleszámít.

×