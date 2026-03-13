ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Füst száll a magasba a Kurdisztán régióban fekvõ hariri légitámaszpontot ért légicsapást követõen 2026. március 12-én. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontokat.
Nyitókép: MTI/AP/Leo Correa

Európai katona életét követelte a közel-keleti háború

Infostart / MTI

Nem enyhült a feszültség az éjszaka a Közel-Keleten. Légitámadás érte az iráni Arak városát, iráni rakéták csapódtak be Észak-Izraelben, ahol 33-an megsebesültek. A francia elnök bejelentette hogy meghalt egy francia katona, miután dróntámadás ért egy bázist az iraki Kurdisztán Erbil régiójában. Nyugat-Irakban lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép.

Emmanuel Macron francia elnök péntek hajnalban bejelentette, hogy meghalt egy francia katona, amikor támadás ért egy bázist az iraki Kurdisztán Erbil régiójában. Arnaud Frion főtörzsőrmester, a varces-i 7. hegyi vadászzászlóalj tagja az első francia katona, aki életét vesztette a közel-keleti háborúban. A támadásban több katona is megsérült.

Az államfő arra nem tért ki, hogy ki állhat a támadás mögött. A támadás abban a térségben történt, ahol a Magyar Honvédség katonái is állomásoznak. Az Index megjegyzi, hogy a jelenleg elérhető hivatalos információk szerint Arnaud Frion az első európai katona, aki életét vesztette a Közel-Keleten a háború kitörése óta.

Éjszaka légitámadás érte az egyik legnagyobb közép-iráni várost, Arakot, a fő cél a település külterületén található, közelebbről nem ismertetett létesítmény volt. Áldozatokról egyelőre nem érkezett hír.

Irán az éjszaka rakétákkal lőtte Észak-Izraelt, Zarzir városában lakóépületeket ért találat, 33-an megsebesültek.

Lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép Nyugat-Irakban

– jelentette be Washingtonban a közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM). Röviddel később az Irán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű mozgalom közölte, hogy ők lőtték le a KC-135-ös repülőgépet. Egyelőre nincs információ a repülőgépen tartózkodók sorsáról.

A globális energiaellátás szempontjából is különösen fontos Hormuzi-szoros biztonságáról eltérő iráni kijelentések hangzottak el. Irán ENSZ-képviselője szerint országa nem akarja lezárni a vízi utat. Ezzel szemben Modzstaba Hamenei, Irán új legfőbb vezetője csütörtökön felolvasott első hivatalos nyilatkozatában rámutatott: Irán továbbra is blokkolni fogja az olajexportot a Hormuzi-szoroson keresztül. Hameneihez hasonló közleményt tett közzé pénteken az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg is.

