ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.94
usd:
342.49
bux:
121500.16
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Gyurcsány Ferenc hivatalos Facebook-oldala

Megszólalt Gyurcsány Ferenc, furcsát mondott a politikáról

Infostart

Zaklatott korokról, válságról, káoszból kiemelkedett erős vezetőkről majd törvényszerű bukásukról filozofált a volt miniszterelnök.

„Zaklatott kor harcos vezetőket szül. A harcban elfáradt nemzet pedig a hűvös bölcsességnek nyit utat – jutottam erre a következtetésre az egyik futás alatt” – írja Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán, majd hozzáteszi: miután kicsit utánanézett, „rá kellett jönnie, hogy ez nem igazán eredeti gondolat”, mivel az ókorban „Thuküdidész is nagyjából ugyanezt mondta, illetve írta, amikor azt fejtegette a peloponnészoszi háborúról szóló művében, hogy válság idején előtérbe kerülnek a szenvedélyes, harcias politikusok, mert a közösség a túlélésért küzd. Amikor azonban a társadalom belefárad a harcba, akkor a mérsékelt, józan politikai gondolkodás válik értékké”. De Polübiosz és később Arnold J. Toynbee is hasonlókat írt, aki szerint a civilizációk története tulajdonképpen kihívások és válaszok sorozata:

„a válság teremti meg azt a helyzetet, amelyben bizonyos vezetők felemelkednek, aztán ugyanők majd természetesen elbuknak és utat nyitnak másoknak”

– írja a volt miniszterelnök.

Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Gyurcsány Ferenc, furcsát mondott a politikáról

gyurcsány ferenc

filozófia

káosz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A frontvonal mögött már látszik az iráni háború lezárása, amire az egész világgazdaság vár

Az egész világ, a piacok és a politikai döntéshozók azt próbálják megfejteni, mikor és milyen irányban érhet véget az Irán elleni háború. Játékelméleti elemzésünk azt mutatja meg, hogy a konfliktus lezárását nem pusztán a katonai erőviszonyok, hanem a szereplők eltérő céljai, költségei és egymásnak küldött jelzései határozzák meg. Irán túlélésre játszik, Izrael stratégiai visszaszorításra, Donald Trump amerikai elnök mozgásterét pedig legalább annyira formálják a piacok és az olajár, mint a hadműveleti térkép. A fő kérdés ezért már nem az, ki tud nagyobbat ütni, hanem az, hol alakulhat ki az az egyensúlyi pont, ahol Irán túlélése, az amerikai presztízsveszteség nélküli kiszállás és Izrael biztonsági céljai egyszerre teljesülhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába reménykedtek a magyarok, átmeneti volt a fellendülés: komoly figyelmeztetés érkezett, ebbe beleremeghet a gazdaság

Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 16:38
Orbán Viktor üzent Volodimir Zelenszkijnek: „szakértőink Kijevben válaszra várnak”
2026. március 13. 16:04
Ellepték a magyar hírességek a Vigadót – ők kapták a legrangosabb kitüntetéseket
×
×