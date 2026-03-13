Megszólalt Gyurcsány Ferenc, furcsát mondott a politikáról

„Zaklatott kor harcos vezetőket szül. A harcban elfáradt nemzet pedig a hűvös bölcsességnek nyit utat – jutottam erre a következtetésre az egyik futás alatt” – írja Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán, majd hozzáteszi: miután kicsit utánanézett, „rá kellett jönnie, hogy ez nem igazán eredeti gondolat”, mivel az ókorban „Thuküdidész is nagyjából ugyanezt mondta, illetve írta, amikor azt fejtegette a peloponnészoszi háborúról szóló művében, hogy válság idején előtérbe kerülnek a szenvedélyes, harcias politikusok, mert a közösség a túlélésért küzd. Amikor azonban a társadalom belefárad a harcba, akkor a mérsékelt, józan politikai gondolkodás válik értékké”. De Polübiosz és később Arnold J. Toynbee is hasonlókat írt, aki szerint a civilizációk története tulajdonképpen kihívások és válaszok sorozata:
„a válság teremti meg azt a helyzetet, amelyben bizonyos vezetők felemelkednek, aztán ugyanők majd természetesen elbuknak és utat nyitnak másoknak”
– írja a volt miniszterelnök.