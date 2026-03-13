2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Egy fiatal nő és egy férfi megy egymás kezét fogva, hátulról készített fotó.
Nyitókép: Pixabay

Korlátozzák a szexet a mesterséges intelligencia számára

Infostart

Az Európai Unió Tanácsa pénteken elfogadta tárgyalási álláspontját a mesterséges intelligenciára (MI) vonatkozó egyes szabályok egyszerűsítéséről szóló javaslatról. A tagállamok több módosítást is beépítettek a szövegbe, köztük egy új rendelkezést, amely megtiltaná „a nem beleegyezésen alapuló” szexuális vagy intim tartalmak, illetve gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagok MI-alapú előállítását.

A javaslat célja az uniós digitális jogszabályi keret egyszerűsítése, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok végrehajtásának megkönnyítése.

Az Európai Bizottság javaslata szerint a magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának időpontja legfeljebb 16 hónappal elhalasztható lenne, hogy azok csak akkor lépjenek hatályba, amikor a szükséges szabványok és eszközök rendelkezésre állnak. A javaslat emellett célzott módosításokat tartalmaz az MI-rendeletben, többek között a kis- és középvállalkozások számára biztosított egyes mentességek kiterjesztését a kisebb középvállalatokra, valamint bizonyos követelmények szűk körű csökkentését.

A tagállamok rögzítették a magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó szabályok új alkalmazási határidejét is: az önálló rendszerek esetében 2027. december másodikától, a termékekbe beépített rendszerek esetében pedig 2028. augusztus másodikától kellene alkalmazni az előírásokat.

A tanácsi álláspont visszaállítja azt a kötelezettséget, hogy a szolgáltatók regisztrálják rendszereiket az EU magas kockázatú MI-rendszereket tartalmazó adatbázisában, még akkor is, ha úgy vélik, hogy rendszerük mentesül a magas kockázatú besorolás alól.

A szöveg továbbá 2027. december másodikáig halasztja az MI-szabályozási „sandboxok” – vagyis a kísérleti szabályozási környezetek – létrehozásának határidejét a tagállami hatóságok számára.

A Tanács pontosította az uniós MI-hivatal hatásköreit az általános célú MI-modelleken alapuló rendszerek felügyeletében, ugyanakkor bizonyos területeken – például a bűnüldözés, a határigazgatás, az igazságszolgáltatás és a pénzügyi intézmények esetében – a nemzeti hatóságok maradnának az illetékesek.

A javaslat egy új kötelezettséget is bevezetne: az Európai Bizottságnak útmutatást kellene kiadnia annak érdekében, hogy a magas kockázatú MI-rendszereket fejlesztő gazdasági szereplők könnyebben megfelelhessenek az uniós követelményeknek.

A tanács álláspontjának elfogadása után a soros ciprusi elnökség megkezdi a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a végleges jogszabályról.

európai unió

szexuális élet

mesterséges intelligencia

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján.
 

2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is.

Növekvő bizonytalanság Magyarországon: meglepő dolog derült ki arról, mi vár valójában a hazai munkahelyekre

A magyarországi cégek többsége nem számít jelentős létszámcsökkenésre 2026-ban.

Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

2026. március 13. 19:30
Szakértő: kártyavárként dőlhet össze egy amerikai beavatkozásra Kuba
2026. március 13. 18:47
Robbanásokat jelentettek Teheránból, egy kormánypárti gyűlés környékéről
