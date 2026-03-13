Feljelentést tett a választási bizottság ülésén a Kutyapárt jelöltje

Tóth Kálmán, Óbuda–Békásmegyer MKKP-s önkormányzati képviselője és a Budapest 11. számú egyéni választókerület jelöltje a csütörtöki Fővárosi Választási Bizottság ülésén reagált azokra a fellebbezésekre, amelyek a párt jelöltjeinek nyilvántartásba vételét támadták.

Közlése szerint országosan 44 jelöltjük ellen nyújtottak be valótlan állításokra épülő beadványokat – többek között az ajánlások tisztességtelen gyűjtésére és költségvetési csalásra hivatkozva –, amelyek mögött nagyrészt ugyanaz a magánszemély áll, de más jelölőszervezet is benyújtott hasonló tartalmú fellebbezéseket.

A párt szerint ezek célja a jelöltállítás hiteltelenítése, hátráltatása és a közösség lejáratása volt. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt az ajánlásgyűjtésen végig törvényesen járt el, ezért Tóth Kálmán feljelentést tesz a tömegesen benyújtott, hamis tartalmú választási kifogások miatt.

Közösségünk vért, verejtéket, időt és energiát nem kímélve dolgozott meg azért, hogy ez a párt országgyűlési listát tudjon állítani. A jelenlegi fellebbezések célja pedig az volt, hogy ezt a munkát hiteltelenítsék, közösségünket lejárassák, a demokratikus intézményekbe vetett választói bizalmat megingassák – mondta Tóth Kálmán. Hozzátette, bízik benne, hogy a fellebbviteli szervek döntéseit követően a kampány ezen részét végre le lehet zárni.