2026. március 15. vasárnap Kristóf
magyar kétfarkú kutya párt bármit megígérünk matrica
Nyitókép: Infostart

Feljelentést tett a választási bizottság ülésén a Kutyapárt jelöltje

Infostart

Feljelentést tett a Fővárosi Választási Bizottság ülésén Tóth Kálmán, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje. A politikus szerint országszerte 44 jelöltjük ellen nyújtottak be valótlan állításokra épülő fellebbezéseket, amelyek célja a párt jelöltállításának hiteltelenítése és a kampány akadályozása volt.

Tóth Kálmán, Óbuda–Békásmegyer MKKP-s önkormányzati képviselője és a Budapest 11. számú egyéni választókerület jelöltje a csütörtöki Fővárosi Választási Bizottság ülésén reagált azokra a fellebbezésekre, amelyek a párt jelöltjeinek nyilvántartásba vételét támadták.

Közlése szerint országosan 44 jelöltjük ellen nyújtottak be valótlan állításokra épülő beadványokat – többek között az ajánlások tisztességtelen gyűjtésére és költségvetési csalásra hivatkozva –, amelyek mögött nagyrészt ugyanaz a magánszemély áll, de más jelölőszervezet is benyújtott hasonló tartalmú fellebbezéseket.

A párt szerint ezek célja a jelöltállítás hiteltelenítése, hátráltatása és a közösség lejáratása volt. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt az ajánlásgyűjtésen végig törvényesen járt el, ezért Tóth Kálmán feljelentést tesz a tömegesen benyújtott, hamis tartalmú választási kifogások miatt.

Közösségünk vért, verejtéket, időt és energiát nem kímélve dolgozott meg azért, hogy ez a párt országgyűlési listát tudjon állítani. A jelenlegi fellebbezések célja pedig az volt, hogy ezt a munkát hiteltelenítsék, közösségünket lejárassák, a demokratikus intézményekbe vetett választói bizalmat megingassák – mondta Tóth Kálmán. Hozzátette, bízik benne, hogy a fellebbviteli szervek döntéseit követően a kampány ezen részét végre le lehet zárni.

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.
 

Jöhet a csapadék: mutatjuk a jövő hét időjárását

Kissé visszaesik a hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét elején és a borult, felhős, szeles időben nő az eső, zápor esélye is. A hét második felében változóan felhős idő mellett már csak elszórtan lehet eső - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Nyugdíjáról vallott a Jászai-díjas érdemes művész: megalázóan keveset kap havonta, ebből lehetetlen megélni

A helyzet visszásságát érzékeltetve úgy fogalmazott: teljesen abszurd és nevetséges, hogy a színpadon Rómeó iparűzési adót, Júlia pedig társasági adót fizet.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

×
×
×