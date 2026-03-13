Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, szerinte Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei még életben van, annak ellenére, hogy a háború kezdete óta nem jelent meg nyilvánosan – írja az Index.

Az elnök úgy véli, az új legfőbb vezető megsérült, „de valamilyen formában még életben van”. Donald Trump azután tette kijelentését, hogy Modzstaba Hamenei első nyilvános beszédében leszögezte: Irán nem hátrál meg az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban. Az új legfelsőbb vezető csütörtökön adott ki közleményt, miután sajtóhírek terjedtek az állapotáról a közelmúltbeli csapásokat követően – mint arról az Infostart is beszámolt.

Az amerikai elnök beszélt az iráni rezsim Közel-Kelettel kapcsolatos ambícióiról is: „Iránnak az elmúlt négy hónapban több ezer rakétája volt ráirányítva ezekre a közel-keleti országokra. Át akarták venni a Közel-Kelet irányítását, az egészet – az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Ománt és Szaúd-Arábiát” – mondta.

Donald Trump megismételte korábbi kijelentését, miszerint a környező országok korábban féltek Irántól, a helyzet azonban mostanra megváltozott. Az olajszállító hajóknak azt javasolta: keljenek át a Hormuzi-szoroson és mutassanak bátorságot, mivel szerinte az iráni haditengerészet megsemmisült.