2026. március 13. péntek
WASHINGTON, DC - DECEMBER 08: U.S. President Donald Trump participates in a roundtable discussion with farmers in the Cabinet Room of the White House on December 08, 2025 in Washington, DC. President Trump is expected to announce a $12 billion farm aid package, which includes one-time payments to those affected by the administrationâs trade policies. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Alex Wong

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Infostart

Az amerikai elnök az Iránnal szomszédos országokhoz is szólt, azt tanácsolva nekik, hogy ne féljenek átkelni a Hormuzi-szoroson, mert szerinte már nincs mitől tartani.

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, szerinte Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei még életben van, annak ellenére, hogy a háború kezdete óta nem jelent meg nyilvánosan – írja az Index.

Az elnök úgy véli, az új legfőbb vezető megsérült, „de valamilyen formában még életben van”. Donald Trump azután tette kijelentését, hogy Modzstaba Hamenei első nyilvános beszédében leszögezte: Irán nem hátrál meg az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban. Az új legfelsőbb vezető csütörtökön adott ki közleményt, miután sajtóhírek terjedtek az állapotáról a közelmúltbeli csapásokat követően – mint arról az Infostart is beszámolt.

Az amerikai elnök beszélt az iráni rezsim Közel-Kelettel kapcsolatos ambícióiról is: „Iránnak az elmúlt négy hónapban több ezer rakétája volt ráirányítva ezekre a közel-keleti országokra. Át akarták venni a Közel-Kelet irányítását, az egészet – az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Ománt és Szaúd-Arábiát” – mondta.

Donald Trump megismételte korábbi kijelentését, miszerint a környező országok korábban féltek Irántól, a helyzet azonban mostanra megváltozott. Az olajszállító hajóknak azt javasolta: keljenek át a Hormuzi-szoroson és mutassanak bátorságot, mivel szerinte az iráni haditengerészet megsemmisült.

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet
Az iráni televízió közreadta az új legfelső vezető, Modzstaba Hamenei, a két hete meggyilkolt Ali Hamenei fiának üzenetét, aki azonban személyesen nem jelent meg a képernyőn. Ennek lehetséges okairól is beszélt az InfoRádióban N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértő. Az olajbiztosítási árak az egekben, de van egy iszonyatos forgatókönyv, amire a biztosítótársaságok sem készültek még fel.
 

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

2026. március 13. 14:42
2026. március 13. 13:42
