Mother and little girl daughter shopping in the supermarket
Nyitókép: PixelsEffect/Getty Images

KSH: a korábbinál többet vásároltunk augusztusban

Infostart / MTI

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legújabb jelentéséből az derül ki, hogy 2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal haladta meg az előző havit.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,0 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,9 százalékkal bővült.

Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,7, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben és az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,6, a használtcikk-üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,5, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3 százalékkal nőtt.

A KSH kitért arra, hogy az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,2 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,6 százalékkal emelkedett. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 9,6 százalékkal nőtt.

Augusztusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1735 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 51 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 34 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben,

15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Január-augusztusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

