2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Nyitókép: Unsplash

Kamatcsökkenés – jó hír a vállalkozásoknak

Infostart / MTI

A Nemzetgazdasági Minisztérium legfrissebb intézkedése révén a Széchenyi Kártya Program (SZKP) likviditást elősegítő termékeinek éves fix nettó kamata hétfőtől 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent.

A hitelkamatok csökkenése a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Kártya MAX+, Széchenyi Turisztika Kártya MAX+ konstrukciókat érinti, így az Agrár Széchenyi Kártya kivételével minden termék alapesetben egységes, kiszámítható, 3 százalékos nettó kamat mellett érhető el.

A fenti intézkedés révén az SZKP keretében a szabad felhasználású támogatott hitelekhez való hozzáférés még kedvezőbb és kiszámíthatóbb lett, ezzel segítve a kkv-k likviditásának javítását és eredményességének növelését. A hitelkamatok csökkentése érdemben csökkenti a vállalkozások pénzügyi ráfordításait és hosszabb távon is hozzájárulhat a kkv szektor stabilitásához és további fejlődéséhez – közölte a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt.

A kamatcsökkentés egyértelmű jele annak, hogy a kormányzat és a szakmai szervezetek hosszú távon is elkötelezettek a vállalkozói környezet erősítése mellett - idézte a közlemény Balog Ádámot, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnökét.

2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
2025. október 6. 19:56
