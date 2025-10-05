"Távozik és érkezik..." - Szendvicsben az időjárás

A Hungaromet közlése szerint "szendvicsbe fogtak minket a felhőrendszerek", ezt Facebook-oldalukon szombaton meg is mutatták már. A műholdképen látszott, amint a két, időjárásunkat meghatározó felhőrendszer kergeti egymást, a kettő között pedig kis nyugodt, napos sáv látszott.

Részletek erről itt, aztán mondjuk a vasárnapot!

Országos, áztató eső érkezett éjjel, de egy, a környező országokban látottnál gyengítettebb formában.

Amint reggel felkel a nap - már ahol látni... -, a 4-11 fok közötti mélypont után csak lassan melegszik a levegő, és csak 11-15 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

Míg az éjjeli csapadék északkelet felé távozik, délnyugat felől jön az igazi, tartós csapadékzóna, de ez az ország közepén még nem lesz tapasztalható, lehet tervezni kinti programot - kabáttal.

Később szárazabb, melegebb őszi napok jönnek.