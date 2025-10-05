ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap Aurél
Autumn panoramic view from Gellert Hill to Buda Castle and King Palace Budavari Palota of the Hungarian kings and river Danube with Szechenyi Chain Bridge on stormy weather
Nyitókép: Kateryna Mashkevych/Getty Images

"Távozik és érkezik..." - Szendvicsben az időjárás

Infostart

Két esőzóna közé szorul az ország vasárnap.

A Hungaromet közlése szerint "szendvicsbe fogtak minket a felhőrendszerek", ezt Facebook-oldalukon szombaton meg is mutatták már. A műholdképen látszott, amint a két, időjárásunkat meghatározó felhőrendszer kergeti egymást, a kettő között pedig kis nyugodt, napos sáv látszott.

Részletek erről itt, aztán mondjuk a vasárnapot!

Országos, áztató eső érkezett éjjel, de egy, a környező országokban látottnál gyengítettebb formában.

Amint reggel felkel a nap - már ahol látni... -, a 4-11 fok közötti mélypont után csak lassan melegszik a levegő, és csak 11-15 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

Míg az éjjeli csapadék északkelet felé távozik, délnyugat felől jön az igazi, tartós csapadékzóna, de ez az ország közepén még nem lesz tapasztalható, lehet tervezni kinti programot - kabáttal.

Később szárazabb, melegebb őszi napok jönnek.

