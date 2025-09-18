ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Jön a részleges kánikula, több helyen 30 foknál is melegebbel – térképek

Infostart

Csapadék nem várható a következő napokban, de azért ködfoltokra helyenként készülni kell hajnalonta.

A hétvégén nagykiterjedésű anticiklon alakítja időjárásunkat, így hajnalonta ugyan kevés helyen képződhetnek ködfoltok, de ezeket leszámítva derült, napos, csapadékmentes idő várható mindkét nap – írta közösségi oldalán a HungaroMet.

Mérsékelt, az Észak-Dunántúlon élénk, Sopron körül erős déli, délkeleti széllel pedig egyre melegebb levegő érkezik fölénk, így szombaton 25 és 30, míg vasárnap 26 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, de az éjszakák frissek lesznek.

Ez gyors váltás lesz ahhoz képest, hogy az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhetett az ország jó része. Az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több a HungaroMet több állomása is.

Száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés, a szél is fokozatosan mérséklődött, de az éjszaka második felében a Dunántúl fölé felhőzet húzódott, így ott több helyen is csak 10 fok közelében maradt a hőmérséklet.

A jövő év első hónapjaiban megnyílik a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja – jelentette be Deutsch Tamás, az MTK elnöke. A fideszes európai parlamenti képviselő az InfoRádiónak beszélt arról is, hogy bár nagyon fontos, hogy a korábban Sorsok Háza néven megépült létesítmény végre megteljen élettel, számos további fejlesztést is megvalósítanak.
Bár a lengyel politika semmiképpen nem lett megértőbb Oroszországgal szemben, Ukrajna megítélése jelentősen megváltozott Lengyelországban – mondta Dobrowiecki Péter, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. A Lengyelország-szakértő beszélt az orosz dróntámadás következményeiről, Varsó megosztottságáról és az amerikai kapcsolatrendszer előnyeiről is.
 

11 ezer bevetés: az oroszok szörnyű vegyi háborút folytatnak Ukrajna szerint

Volodimir Zelenszkij elárulta, mi lesz a legújabb amerikai fegyvercsomagban

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
A forint jelentősen erősödött csütörtök délelőtt, az euróval szemben 388 alá, a dollárral szemben pedig 328 alá is benézett, ami a 2024 nyara óta, illetve a háború kezdete óta nem látott szintet jelentett. Ezt követően az árfolyamok stabilizálódtak: az euró 388–389, a dollár pedig 328–329 forint közötti sávban mozog. A forint erősödése nemcsak a főbb devizákkal, hanem a régiós valutákkal, például a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is megmutatkozott. A piaci folyamatokat nagyrészt a jegybanki döntések és makrogazdasági adatok határozzák meg: tegnap az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, egy év után először jelezve a kamatcsökkentési ciklus kezdetét, míg ma a Bank of England változatlanul hagyta a kamatszintet. Kiderült az is, hogy nagyot esett az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami azt mutatja, hogy nem olyan nagy a baj a munkaerőpiacon, mint azt hitte az amerikai jegybank.

Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban

A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.

The pair just signed a "technology prosperity deal" which involves US tech companies pledging billions of pounds of investment in the UK.

