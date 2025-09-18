Jön a részleges kánikula, több helyen 30 foknál is melegebbel – térképek

A hétvégén nagykiterjedésű anticiklon alakítja időjárásunkat, így hajnalonta ugyan kevés helyen képződhetnek ködfoltok, de ezeket leszámítva derült, napos, csapadékmentes idő várható mindkét nap – írta közösségi oldalán a HungaroMet.

Mérsékelt, az Észak-Dunántúlon élénk, Sopron körül erős déli, délkeleti széllel pedig egyre melegebb levegő érkezik fölénk, így szombaton 25 és 30, míg vasárnap 26 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, de az éjszakák frissek lesznek.

Ez gyors váltás lesz ahhoz képest, hogy az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhetett az ország jó része. Az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több a HungaroMet több állomása is.

Száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés, a szél is fokozatosan mérséklődött, de az éjszaka második felében a Dunántúl fölé felhőzet húzódott, így ott több helyen is csak 10 fok közelében maradt a hőmérséklet.