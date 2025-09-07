Egyre inkább látszik, meddig lesz még ilyen meleg - videó

Továbbra is maradnak - pontosabban a szombati nap után visszatérnek - a 30 fok körüli délutáni csúcshőmérskéletek, így vasárnap kellemes, nyárias időre van kilátás, lehet készülni az esti teljes holdfogyatkozásra, amelyről külön cikkben számolunk be.

Vasárnap hajnalban 10-18 fokos mélypontról indul felfelé a hőmérő higanyszála - és szélcsendről -, kora délutánig pedig az alapvetően napos ég alatt, enyhe csapadékvalószínűség mellett 25-32 fok közé emelkedik, az ország keleti határain néha megdörren az ég, villámlás is jöhet, röviden eshet is, élénk szél mellett.

A következő napokban marad ez a meleg, az éjszakák is enyhék lesznek, a hét közepén jön egy ciklon - csapadékkal -, jelentős mennyiségű eső is eshet, és lehűl a levegő, érkezik az ősz.