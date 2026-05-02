Szétverték a közismert főszerkesztő arcát a fővárosban

A beszámolója szerint várakozás közben, minden előzmény nélkül érte egyetlen ökölcsapás, amelytől a földre került, ahol támadója meg is rúgta. A helyszínen tartózkodó járókelők közül többen – elsőként négy nő – siettek a segítségére, és megvárták vele a mentők kiérkezését.

A Honvédkórházban elvégzett vizsgálatok – CT és röntgen – megállapították, hogy a bántalmazás következtében a koponya és az arccsontok többszörös törést szenvedtek: betört a bal oldali szemüreg fala és a pofacsont is. A szakorvosi vélemény szerint a sérülések műtéti beavatkozás nélkül kezelhetők.

A rendőrség még aznap éjszaka elfogta a feltételezett elkövetőt, akit súlyos testi sértés gyanújával hallgattak ki.

A hatóságok tájékoztatása szerint a férfit korábban már több bűncselekménnyel összefüggésbe hozták, jelenleg pedig vizsgálják a mentális állapotát és beszámíthatóságát is.

Az Infostart úgy tudja, hogy egy kábítószer hatása alatt lévő személy lehetett a támadó.