ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Szétverték a közismert főszerkesztő arcát a fővárosban

Infostart

Arccsonttörést szenvedett a 24.hu főszerkesztő-helyettese, Pető Péter, miután egy ismeretlen férfi hétfő este bántalmazta a XIII. kerületi Dózsa György úton, a 75-ös trolibusz megállójában.

A beszámolója szerint várakozás közben, minden előzmény nélkül érte egyetlen ökölcsapás, amelytől a földre került, ahol támadója meg is rúgta. A helyszínen tartózkodó járókelők közül többen – elsőként négy nő – siettek a segítségére, és megvárták vele a mentők kiérkezését.

A Honvédkórházban elvégzett vizsgálatok – CT és röntgen – megállapították, hogy a bántalmazás következtében a koponya és az arccsontok többszörös törést szenvedtek: betört a bal oldali szemüreg fala és a pofacsont is. A szakorvosi vélemény szerint a sérülések műtéti beavatkozás nélkül kezelhetők.

A rendőrség még aznap éjszaka elfogta a feltételezett elkövetőt, akit súlyos testi sértés gyanújával hallgattak ki.

A hatóságok tájékoztatása szerint a férfit korábban már több bűncselekménnyel összefüggésbe hozták, jelenleg pedig vizsgálják a mentális állapotát és beszámíthatóságát is.

Az Infostart úgy tudja, hogy egy kábítószer hatása alatt lévő személy lehetett a támadó.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szétverték a közismert főszerkesztő arcát a fővárosban

újságíró

erőszak

ököl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ökológus: drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt
A kevés leesett csapadék miatt idén tovább tetéződött az a hiány, ami az elmúlt években felhalmozódott, a Tiszántúlon emiatt majdnem két métert esett a talajvíz szintje – mondta az InfoRádióban Jakab Gusztáv. Az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének docense szerint az Alföldön durva ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétéltűeket és több növényfajt is. Úgy véli, nagyságrendekkel nagyobb területeket kellene elárasztani vízzel, mielőtt még nagyobb baj lesz.
 

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága, arra kérik az utasokat, el se induljanak

A csődeljárás alatt álló Spirit Airlines szombaton végleg beszüntette működését, miután nem sikerült megállapodnia hitelezőivel egy kormányzati mentőcsomagról. A cég az Irán elleni háború miatt megduplázódó üzemanyagárak első légitársasági áldozata. Összeomlása több ezer munkahely elvesztésével jár – számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol

A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.

BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

×
×
×