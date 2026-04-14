Pénzmosó bűnbanda áll bíróság elé Kecskeméten

Az ügy elsőrendű vádlottja 2023-ban egy ismeretlenül maradt megbízó kérésére, pénzért elvállalta, hogy keres olyanokat, akik jutalék ellenében rendelkezésre bocsátják bankszámlájukat. A férfi a lehetőségről tájékoztatta egy budapesti ismerősét - az ügy másodrendű vádlottját -, aki hét embert, köztük a barátnőjét is rávett, hogy adja át bankszámlaszámait.

A számlatulajdonosok egy része a pénzek felvételében, illetve valutavásárlásokban is részt vett. A felvett összegek - a beígért jutalékok kifizetése után - a fővárosi férfin keresztül az elsőrendű vádlotthoz kerültek, aki a pénzeket a megbízójának továbbította.

A két vádlott által szerzett bankszámlákra nyolc bűncselekményből nagyjából 55 millió forint érkezett.

Ebből mintegy 37 millió forint egy kunszentmiklósi sértett sérelmére elkövetett csalásból származott. A pénz legnagyobb részét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfi vette fel hat budapesti bankautomatából csaknem hatvan részletben, a másodrendű vádlott kíséretében.

A bűncselekményen a budapesti férfi mintegy kétmillió forintot keresett, a számlájukat átadó pénzmosók pedig ennek tizedét kapták. A főügyészség az első és másodrendű vádlottakat különösen nagy értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosással, a többi vádlottat pénzmosással vádolja.

Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt.