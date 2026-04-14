ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.86
usd:
308.48
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman judge hand holding gavel to bang on sounding block in the court room.
Nyitókép: Nathaphat/Getty Images

Pénzmosó bűnbanda áll bíróság elé Kecskeméten

Infostart / MTI

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára.

Az ügy elsőrendű vádlottja 2023-ban egy ismeretlenül maradt megbízó kérésére, pénzért elvállalta, hogy keres olyanokat, akik jutalék ellenében rendelkezésre bocsátják bankszámlájukat. A férfi a lehetőségről tájékoztatta egy budapesti ismerősét - az ügy másodrendű vádlottját -, aki hét embert, köztük a barátnőjét is rávett, hogy adja át bankszámlaszámait.

A számlatulajdonosok egy része a pénzek felvételében, illetve valutavásárlásokban is részt vett. A felvett összegek - a beígért jutalékok kifizetése után - a fővárosi férfin keresztül az elsőrendű vádlotthoz kerültek, aki a pénzeket a megbízójának továbbította.

A két vádlott által szerzett bankszámlákra nyolc bűncselekményből nagyjából 55 millió forint érkezett.

Ebből mintegy 37 millió forint egy kunszentmiklósi sértett sérelmére elkövetett csalásból származott. A pénz legnagyobb részét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfi vette fel hat budapesti bankautomatából csaknem hatvan részletben, a másodrendű vádlott kíséretében.

A bűncselekményen a budapesti férfi mintegy kétmillió forintot keresett, a számlájukat átadó pénzmosók pedig ennek tizedét kapták. A főügyészség az első és másodrendű vádlottakat különösen nagy értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosással, a többi vádlottat pénzmosással vádolja.

Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

Kezdőlap    Bűnügyek    Pénzmosó bűnbanda áll bíróság elé Kecskeméten

bűnbanda

pénzmosás

csalók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Szerbia Izraellel közösen gyárt majd harci drónokat - jelentette be kedden Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Hozzátette: a tervek szerint az együttműködés révén "a világ ezen részének legjobb drónjai" készülhetnek Szerbiában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 17:10
Kilökte barátnőjét a tizedikről egy győri férfi, 20 év fegyházat kap
2026. április 14. 10:15
Elkapták a zsinagóga fosztogatóját
×
×