A gyilkosság után magát is majdnem megölte

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte a Győrben történt emberölés gyanúsítottjának letartóztatását – derül ki a bírósági összefoglalóból.

A bíróság indokoltnak látta a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés elrendelését.

A nyomozási bíró az ülést a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban tartotta meg a gyanúsított egészségi állapotára figyelemmel. A gyanúsított a cselekmény elkövetését követően öngyilkossági kísérletet követett el, amely miatt műtétére került sor, a szubintenzív osztályon helyezték el.

A bíróság döntésének indoka, hogy a gyanúsított a cselekmény elkövetését követően a helyszínről eltávozott, valamint az, hogy az erőszakos cselekmény részben kísérleti szakban maradt, ezért a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén egyrészt szökés veszélye fennáll, továbbá alappal feltehető, hogy a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné.

A döntést az üyész, a gvédő, valamint a gyanúsított is tudomásul vette, így az elsőfokon végleges. A gyanúsítottat arra tekintettel, hogy a bűncselekmény elkövetését követően öngyilkosságot kísérelt meg és műtétet hajtottak végre rajta, a bíróság a letartóztatás végrehajtásának helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő-és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

Az ülést követően az Országos Mentőszolgálat a gyanúsítottat a fogvatartás helyszínére szállította.