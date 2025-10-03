Fel akarta gyújtani a jótevőjét

Egy 65 éves szabadszállási asszony megismerkedett egy 61 éves férfival, és baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Amikor a férfi elvesztette a munkáját és lakhatási gondjai adódtak, az asszony segítő szándékkal befogadta őt. A férfi azonban rendszeresen alkoholt fogyasztott, és emiatt gyakran veszekedés alakult ki közöttük – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Április 19-én a vita odáig fajult, hogy a férfi benzint locsolt a nőre és az ingatlanra, majd azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja.

Kést ragadott és azzal is fenyegette az asszonyt, aki szerencsére elmenekült, és a szomszéd segítségével értesítették a rendőrséget.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói megtalálták a helyszínen a benzineskannát és a késeket. A férfit elfogták, és emberölés előkészületének gyanúja miatt vették őrizetbe. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ügyében a nyomozást befejezték, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.