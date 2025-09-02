Hajtóvadászat: a lakossághoz fordult a rendőrség a 22 hónapos kislány megölésének ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A jelenlegi adatok szerint a kislányt egy 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene: nevét és fotóját itt közölték.