2025. szeptember 2. kedd
police car on the street close up
Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Hajtóvadászat: a lakossághoz fordult a rendőrség a 22 hónapos kislány megölésének ügyében

Infostart

Egy 24 éves férfit keresnek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A jelenlegi adatok szerint a kislányt egy 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene: nevét és fotóját itt közölték.

gyilkosság

rendőrség

hajtóvadászat

miske

inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
