Holtan találták meg az eltűnt 22 hónapos kislányt

A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei lány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg – közölte a rendőrség. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

Augusztusban egy hasonló eset döbbentette meg a nyilvánosságot: egy Nagydorogon eltűnt kéthetes csecsemőt szintén holtan találtak meg a rendőrség emberei. A kisbaba édesanyját őrizetbe vették, őt gyanúsítják a gyilkossággal – minderről itt írtunk.