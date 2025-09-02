ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.41
usd:
338.1
bux:
0
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
gyász halottak napja elhunyt temető
Nyitókép: Pixabay

Holtan találták meg az eltűnt 22 hónapos kislányt

Infostart

Megtalálták a holttestét annak a 22 hónapos kislánynak, akinek korábban az eltűnését jelentették a Bács-Kiskun vármegyei Miskén lévő otthonából. Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás.

A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei lány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg – közölte a rendőrség. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

Augusztusban egy hasonló eset döbbentette meg a nyilvánosságot: egy Nagydorogon eltűnt kéthetes csecsemőt szintén holtan találtak meg a rendőrség emberei. A kisbaba édesanyját őrizetbe vették, őt gyanúsítják a gyilkossággal – minderről itt írtunk.

Kezdőlap    Bűnügyek    Holtan találták meg az eltűnt 22 hónapos kislányt

rendőrség

emberölés

nyomozás

kislány

miske

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új kártevő támad Magyarországon

Új kártevő támad Magyarországon

A száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvez a fajnak, amely így az őshonos állatvilág háttérfajából rövid idő alatt jelentős kártevővé vált.
VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak a Labor Day miatt, ma azonban már a tengerentúlon is lesz kereskedés. Ázsiában vegyes elmozdulásokat lehetett látni reggel és a határidős indexek állása alapján az európai piacokon is iránykeresés jöhet. Ez összecseng azzal, hogy a héten beléptünk a szezonálisan jellemzően gyenge hozamokkal kecsegtető szeptemberbe. A gazdasági adatokat illetően, ma reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja, emellett az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napos reggel, viharos este: drámai fordulat az időjárásban

Napos reggel, viharos este: drámai fordulat az időjárásban

Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Helicopter teams lead Afghanistan rescue as earthquake kills more than 800

Helicopter teams lead Afghanistan rescue as earthquake kills more than 800

A handful of countries have already responded to the Taliban's aid appeal, including the UK which has set out £1m in relief funding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 22:04
Lefejezéssel fenyegetett, aztán lesújtott a machetével
2025. augusztus 31. 21:08
Ez a bőrönd nem véletlenül keltette fel a zsaruk figyelmét – videó
×
×
×
×