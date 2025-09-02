ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd
Nyitókép: police.hu

Kommandósok fogták el a 22 hónapos gyerek megölése miatt keresett férfit – fotó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kislányt eltűnés miatt kezdték keresni, már csak a holttestét találták meg.

Önkéntesek, rendőrök, polgárőrök, speciális keresők próbáltak a nyomára akadni egy Miskéről eltűnt 22 hónapos kislánynak hétfőn, miután eltűnését bejelentették, és a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén. A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene, hajtóvadászat indult, a fotóját és nevét nyilvánosságra hozták a rendőrségi honlapon. A keresés hamar eredményre vezetett,

a férfit 2025. szeptember 2-án 11 órakor fogták el a Hirös kommandósok Miskén.

A police.hu oldalon olvasható hír szerint J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe veszik és kezdeményezik a letartóztatását.

