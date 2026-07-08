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Nyitókép: Pixabay

Bíróság előtt az árrésstop, jön a Magyar Péter–Zelenszkij-találkozó – a nap hírei

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Várhatóan a GDP 7,5 százaléka lesz a költségvetési hiány, az uniós bíróság elé viszi a magyarországi árréskorlátozások ügyét az Európai Bizottság, a közeljövőben kétoldalú találkozót tart az ukrán elnökkel a magyar kormányfő – a nap legfontosabb hírei.

Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről – mondta a pénzügyminiszter egy háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette: a költségvetési törvényben 3,7 százalékos hiánycélt tervezett az előző kormány, a valós örökség azonban 8,3 százalékos hiány. Az uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5 százaléka lenne, további intézkedések nélkül.

Fél év alatt az éves hiánycél 80 százalékát költötte el az állam. A Pénzügyminisztérium adatai szerint június végéig az államháztartás központi alrendszere 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ugyanakkor az előző hónaphoz képest a központi alrendszer 424,1 milliárd forint többlettel zárt.

Az uniós bíróság elé viszi a magyarországi árréskorlátozások ügyét az Európai Bizottság. A testület szerint a magyar szabályozás olyan alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti árrést, hogy az nem teszi lehetővé a vállalkozások számára költségeik fedezését, ezért a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszeríti.

Felszólító levelet küldött Magyarországnak homok- és kavicsbányák ügyében az Európai Bizottság. A testület szerint Magyarország nem biztosította a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmódot egy homok- és kavicsbánya kitermelési jogára vonatkozó több szerződés odaítélése során.

Az Országgyűlés újabb rendkívüli ülését kezdeményezte a jövő hétre a kormány. Hétfőn és kedden tarthatják az ülést, amelyen egyebek mellett várhatóan szavaznak az alaptörvény 17. módosításáról, és napirenden lesz a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatás rendszerének felülvizsgálata is.

Közép- és kelet-európai üzletágának eladását fontolgatja a Tesco – értesült a Financial Times. A lap úgy tudja, hogy a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat banki szakértőkkel együttműködve vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai tevékenységével kapcsolatos lehetőségeit.

Kiss Zalán lett az EXIM Bank és a MEHIB Zrt. vezérigazgatója. Elődjét Berta Adriennt két napja hívta vissza a gazdasági és energetikai miniszter. Visszahívta tisztségéből a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóit a gazdasági miniszter. A magyar cégek külpiaci aktivitását segíteni hivatott HEPÁt eddig Bihari Katalin, a külföldi vállalatok magyarországi befektetéseit segítő HIPA-t pedig Joó István vezette.

Az alapvető jogok biztosához fordul a KDNP a budapesti parkolóautomaták leszerelése miatt. A párt két képviselője azt kéri az ombudsmantól, hogy vizsgálja meg: az intézkedés sérti-e a jogbiztonság, az egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség követelményeit.

A kormány és a Tisza frakció tagjai sem vesznek részt a másfél hét múlva kezdődő Tusványoson. A Telexnek azt írták: a magyar kormány és a Tisza-frakció munkával tölti a teljes nyarat – beleértve a tusnádfürdői fesztivál időszakát is –, ez alól csak az augusztus 10. és 20. közötti időszak jelent kivételt.

A közeljövőben kétoldalú találkozót tart az ukrán elnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter azután közölte ezt, hogy Ankarában rövid megbeszélést folytatott a NATO-csúcsra érkezve. A kormányfő közölte: arról állapodtak meg, hogy találkozójuk Budapesten vagy Kijevben lesz és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra.

Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Ezt az amerikai elnök jelentette be az ankarai NATO-csúcstalálkozón, az ukrán elnökkel folytatott találkozóján.

A NATO-csúcson a tagállamok ígéretet tettek arra, hogy az idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Emellett kiálltak az 5-ös cikkely szerinti kollektív védelem elve mellett. Az ankarai találkozó után új védelmiipari szerződéseket is bejelentettek, több mint 50 milliárd dollár értékben.

Kiterjesztené Lengyelországra és más közép-európai országokra a NATO üzemanyag-szállító vezetékrendszerét lengyel elnök. Karol Nawrocki Ankarában, a NATO-csúcstalálkozót megelőző sajtóértekezleten beszélt erről.

Az iráni tűzszünetnek vége – jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump az ankarai NATO-csúcson puszta időpazarlásnak nevezte a tárgyalásokat is. Az amerikai hadsereg mára virradóra egy sor erőteljes csapást mért Iránra, válaszul arra, hogy hétfőn három olajszállító hajót támadás ért a Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankció-mentességet is.

Montenegró alkotmánymódosítással gyorsítaná fel az uniós csatlakozást. Az igazságszolgáltatást és a központi bank működését érinti majd a módosítás, amelynek eljárását megindította a podgoricai parlament.

Több mint száz év után felfüggeszti megjelenését a l’Unita című olasz napilap. A Demokrata Párt, az Olasz Kommunista Párt utódpártja felajánlotta az újság megvásárlását.

Újabb hőhullám sújtja Olaszországot, ismét 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. Ez már a harmadik ilyen periódus az idén.

Meghalt Kádár Béla Széchenyi-díjas közgazdász, politikus, az Antall-kormány volt minisztere. 93 éves volt.

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Kezdőlap    Belföld    Bíróság előtt az árrésstop, jön a Magyar Péter–Zelenszkij-találkozó – a nap hírei

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Az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről – mondta Kármán András pénzügyminiszter. A tárca közleménye már a 2027-es költségvetés tervezéséről is beszél, és belekalkulálják a 14. havi nyugdíj következő fázisát és az édesanyák adómentességének korábbi terveit is.
 

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