Évtizedekig az árvíztől féltek, most más ijesztő dolog történt

A Nógrád vármegyei Ecseg községben két utcában a kutakból eltűnt a víz, ami azért okoz problémát, mert az ott lakó családok nem vezettették be annak idején a vezetékes ivóvizet, hiszen ezek a kutak inkább elöntéssel fenyegették a területet, mintsem kiszáradással. Most, amire korábban senki sem gondolt, bekövetkezett: az aszályban kiszáradtak a kutak, és a két utca lakói víz nélkül maradtak – vázolta a helyzetet az InfoRádióban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

A napokban a polgármesterrel, a területi vízművek képviseletével a településen működő Máltai Szeretetszolgálat bejárta a területet, összeírta az igényeket – tette hozzá Romhányi Tamás, jelezve: a panaszos lakók amúgy már maguktól is jöttek vizet kérni. Éppen ezért a szeretetszolgálat központi raktárából raklapokkal vizet szállítottak az ecsegi jelenlét pontra, valamint körbeautózták a községet, vizet osztva az érintett családoknak, tekintettel a hétvégére is. Az említett jelenlét pont, ami normális esetben nem szokott nyitva lenni a hétvégén, a rendkívüli helyzetre való tekintettel ügyeletet tart

„Akinél elfogy a víz, bemehet kérni, bemehet mosni, bemehet zuhanyozni, és aztán hétfőtől pedig, hogyha tovább tart ez az aszályos időszak és nem tér vissza a kutakba a víz, akkor majd egy másfajta ellátását kell már megszervezni, amiben lehet, hogy zacskós vizet fogunk osztani, de ez még majd a jövő zenéje lesz” – fogalmazott Romhányi Tamás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.