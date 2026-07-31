Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

A munkálatok célja a nagymarosi kompkikötő medrének mélyítése és a felhalmozódott hordalék eltávolítása, mivel a rekordalacsony vízszint és az iszaplerakódás miatt a hajó nem tudná elég közel megközelíteni a rámpát az autók biztonságos fel- és lehajtásához.

A sáros, egyenetlen folyómederben egy széles lánctalpas gép tud hatékonyan mozogni, amely a kikötő környezetének átrendezésével járható útvonalat biztosít a kompközlekedés fenntartásához.

Hasonló a gond Gödnél is. Itt is be kellene avatkozni, mert a révként szolgáló kishajó nem tud kikötni.

A helyzet rendezésének egyetlen tartós módja a mederkotrás elvégzése, amelyhez jelenleg Göd városával együttműködve zajlik a mederkezelői és vízbázisvédelmi hozzájárulások beszerzése – írja a szigetmonostori önkormányzat alapján a hellogod.hu.

A gyorsított hatósági engedély a tervek szerint akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok a jövő héten megkezdődhetnek. A kishajó leállásának idejére a gödi révbérleteket elfogadják a dunakeszi kompon.