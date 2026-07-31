A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

Annak ellenére nem készült fel a hőség és az aszály nyomán bekövetkezett energiakrízisre a Tisza-kormány, hogy Magyarország rendelkezik közép- és hosszú távú időjárási és vízállás-előrejelzésekkel, vagyis hosszú hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul – jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője a Facebookra pénteken feltöltött videónyilatkozatában.

Bóka János azt mondta, hosszú hetek óta lehet tudni, hogy a jelenlegi helyzet bekövetkezik. A Tisza-kormánynak az lett volna a feladata, hogy ezt előre lássa és felkészüljön rá – hangsúlyozta. „De a Tisza-kormány nem ezt tette. Ezért amit most látunk, az a kapkodás, felkészületlenség, alkalmatlanság” – tette hozzá a politikus, aki szerint a kormány „Facebook-kormányzást folytatott, politikai show-műsort rendezett, a Hungaroringre járt, felszámolta a demokráciát és a jogállamiságot”.

Bóka János felszólította a Tisza-kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a valódi kormányzást, hozza meg a szükséges intézkedéseket.

„Az nem lehet, hogy az inkompetenciájuk árát a magyar emberek fizessék meg”

– fogalmazott a politikus, aki a videóhoz fűzött megjegyzésében azt írta, hogy Magyarország energiabiztonsága nemzeti ügy, a kormánytól pedig valódi és kompetens kormányzást várnak.