Jönhet a nagy rendrakás a Balatonnál: eltűnhetnek az illegális stégek

A HírBalaton szerint a Keszthelyi-öböltől kezdődően több tóparti önkormányzatot is felszólítottak közösségi stégek kijelölésére. A folyamatban a kormányhivatal mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is érintett.

Vella Ferenc Zsolt, Ábrahámhegy polgármestere szerint a település 2,2 kilométeres partszakaszán 105 illegális bejáróstég található, helyenként mindössze 10–20 méterenként. A tervek szerint 10–12 közösségi stégbejárót engedélyezhetnek, a többi szabálytalan építményt pedig meg kell szüntetni. A cél tehát nem a tóparti lejárók teljes eltüntetése, hanem az egyéni használatú, illegális építmények közösségi stégekkel való kiváltása.

A probléma nagyságrendjét jelzi, hogy korábbi légifotós nádtérképezések során több mint ezer illegális stégbejárót azonosítottak a Balaton partján. A felszámolás több helyen már korábban is megkezdődött, de nem volt folyamatos. Az OVF 2026 áprilisában arról tájékoztatta a HírBalatont, hogy idén folytatják a munkát: ahol lehetséges és jogszerű, ott szabályozott keretek közé terelik a víziállások használatát, a nádasokat és a környezetet károsító építményeket pedig felszámolják.

Ábrahámhegyen a polgármester szerint a közösségi lejárók kijelölése után kezdődhetnek meg a bontások, ami vélhetően konfliktusokat is okozhat, hiszen sok ilyen építményt évtizedek óta használnak a környék ingatlantulajdonosai és nyaralói.

A hosszú ideje fennálló használat azonban önmagában nem tesz szabályossá egy víziállást.

A természetvédelmi szempontok szintén fontosak, mivel a szabálytalan bejárók és horgászállások károsíthatják a nádasokat. A portál cikke szerint emellett néhány engedély nélkül álló tóparti ingatlan és horgásztanyához kapcsolódó építmény ügyét is rendezni kell.