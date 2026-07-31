Vallását firtatta, majd húsvágó bárdot szorított a torkához

A sértett 2024 nyarán egy éjjel Egerben, a Dobó téren tartózkodott öt barátjával, amikor megjelent az ittas állapotban lévő vádlott, és hangosan azt ordítozta, hogy „hol van a zsidó”.

A férfi a sértett baráti társaságához ment, és megkérdezte őket, hogy „zsidók-e”, mire nemleges választ kapott. A baráti társaság egyik tagja viccelni kezdett, majd a sértett megkérdezte a vádlottól, hogy mi a problémája a zsidókkal. A vádlott ekkor odalépett hozzá, és a kezében lévő több mint tizenöt centiméter pengehosszúságú húsvágó bárdot a torkához szorította, miközben a vallását érintő kérdéseket tett fel. A sértett azt válaszolta, hogy keresztény, erre a vádlott elvette a húsvágó bárdot a torkától, és elsétált.

A sértett barátai közül néhányan dühösen a vádlott után kiabáltak, mire az visszament a sértetthez, és a penge lapjával megütötte a sértett karját. A bántalmazás következtében a sértett könnyű, karcolásos sérülést szenvedett.

A vádlott ezt követően elkezdett hátrálni, a bárdot a társaság többi tagja felé szegezte, majd elszaladt a helyszínről.

A vádlott cselekményét a zsidó vallási csoport elleni ellenszenv motiválta.

A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt benyújtott vádiratában végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt – áll a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.