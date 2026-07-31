ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.12
usd:
315.65
bux:
146369
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
STADIO GIUSEPPE MEAZZA, MILAN, ITALY - 2024/12/15: Franco Baresi, former professional football player, looks on during half time of the Serie A football match between AC Milan and Genoa CFC. The match ended 0-0 tie. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Elhunyt a Kapitány, akinél jobb futballistával Paolo Maldini soha nem játszott

Infostart

Gyászol az AC Milan és az olasz labdarúgás, gyászol a világon mindenki, aki a nyolcvanas-kilencvenes években a piros-feketék és a Squadra Azzurra rajongója volt: 66 éves korában elhunyt a Kapitány, Franco Baresi. Paolo Maldini a legjobb futballistának nevezte, akivel valaha együtt játszott.

„Az AC Milan könnyek között gyászolja Franco Baresit – írta közleményében a klub. – Példamutatása és tisztessége örökre beivódott a klub DNS-ébe, akárcsak ikonikus 6-os meze. Az AC Milan részvétét fejezi ki Franco Baresi családjának ebben a nehéz időszakban; osztoznak a fájdalomban mindazok, akik a rossoneri családhoz tartoznak, és sajátjukként élik meg ezt a veszteséget.”

Egy évvel ezelőtt Baresin műtétet hajtottak végre egy tüdőcsomó eltávolítása miatt, és immunterápiás kezelést kezdtek nála.

Szerda este a Milan még cáfolta a legendás védő haláláról szóló híreket, ugyanakkor elismerte, hogy a legendás hátvéd „nehéz és kényes időszakon megy keresztül”.

Franco (hivatalosan: Franchino) Baresi 1960. május 8-án született a Milánó közelében fekvő Travagliatóban. Kölyökként a nála két évvel idősebb, szintén olasz válogatottá és világhírűvé lett bátyjával, Giuseppével éjjel-nappal futballoztak. Jelentkeztek próbajátékra az Internél, Beppét marasztalták, és idővel a fekete-kékek egyik oszlopa vált belőle, de a túlságosan gyöngének ítélt öccse nem kellett a klubnak. Így került Franco 1972-ben a piros-feketék korosztályos csapatához.

Nem volt egyszerű a gyermekkora. Tizenkét éves korában elveszítette a szüleit, a nagynénje, Lucia nevelte fel az árvaságra jutott fiúkat. 1981-ben súlyos betegség támadta meg a szervezetét, amelyet aztán az orvosokkal együtt leküzdött.

A minden idők egyik legjobb védőjeként számon tartott Franco Baresi teljes játékos-pályafutását a Milannál töltötte, 19 szezon alatt 719 mérkőzésen lépett pályára klub színeiben, leggyakrabban a legendává nemesült Mauro Tassotti, Franco Baresi, Alessandro „Billy” Costacurta, Paolo Maldini védőnégyes tagjaként. Hat bajnoki címet szerzett és három BEK-, illetve Bajnokok Ligája-trófeát nyert. Emellett tagja volt az 1982-es világbajnok olasz válogatottnak is, bár azon a tornán nem lépett pályára.

1994-ben ő volt a Squadra Azzurra csapatkapitánya, amely Arrigo Sacchi irányításával a világbajnoki döntőig jutott.

1997-es visszavonulását követően a Milan rendkívüli pályafutása előtt tisztelegve visszavonultatta ikonikus 6-os mezszámát. Franco Baresi 2020 októbere óta a Milan tiszteletbeli alelnökeként tevékenykedett.

Paolo Maldini, a Milan legendája így emlékezett korábbi példaképére, játékostársára: „Szia, Franco! Ma ugyanazt érzem, mint amikor – bármilyen okból kifolyólag – nem tudtál velünk együtt pályára lépni. Hogyan folytatjuk tovább nélküled, Kapitány?” – írta Maldini az Instagramon. „Megtanítottál arra, hogy az utolsó leheletemig küzdjek, megmutattad, mit jelent igazi köteléket érezni a mez iránt, amelyet viselünk, és mi az értéke annak, ha valaki igazi vezér. Mindezt a példádon keresztül tanítottad meg nekem, minden egyes nap. Kevés szóval, de számtalan tettel.

Megvédtél gyermekkoromban, útbaigazítottál fiatalon, és inspiráltál felnőttként. Te voltál a legnagyobb labdarúgó, akinek az oldalán valaha is megtiszteltetés volt játszanom.

Szeretettel ölelem az egész családodat, különösen feleségedet, Maurát, valamint gyermekeidet, Edoardót és Giannandreát.

Hiányozni fogsz, Kapitány. De csillagod fénye örökké utat mutat majd nekünk.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Elhunyt a Kapitány, akinél jobb futballistával Paolo Maldini soha nem játszott

olasz labdarúgás

ac milan

franco baresi

paolo maldini

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége
Magyar Péter a Mol százhalombattai finomítójában tájékozódott az üzemanyagellátási helyzetről és a létesítmény javításának állásáról – ezt ismertetve a kiskereskedelmi üzemanyagárakról is szót ejtett. Hernádi Zsolt beszélt ezeken a témákon túl a Shelltől megvásárolt gázkitermelési lehetőségről – az Aphroditének elmondása szerint akkora jelentősége lesz Európára nézve, mint a romániai Neptun gázmezőnek.
 

Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Évtizedekig az árvíztől féltek, most más ijesztő dolog történt

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Hőgutáról posztolt az egészségügyi miniszter

Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt

VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Energiakrízisbe taszítja a hőség Magyarországot, sosem látott lépésre készülnek Paksnál – Percről percre tudósításunk a hőségről

Energiakrízisbe taszítja a hőség Magyarországot, sosem látott lépésre készülnek Paksnál – Percről percre tudósításunk a hőségről

Az elmúlt évek csapadékszegény időjárásának köszönhetően Magyarországra rendkívül súlyos aszály köszönöntött rá a nyár második felére. A folyók vízhozama történelmi mélységbe süllyedt, ami egyszerre súlyosbítja a mezőgazdasági helyzetet és energiakrízishez vezetett, mivel az ország legfontosabb erőműve, Paks hamarosan teljesen leállhat. A következő napokban újabb hosszan tartó, rendkívül forró időszak köszönt be, ami tovább nehezíti a helyzetet. A tudósításunk percről percre követi a legfrissebb eseményeket az időjárásról és az emiatt kialakult krízisről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus

Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus

Már nemcsak a nyaralás vagy az autó luxus: sok magyar számára egy közös ebéd vagy kávé is megfizethetetlen.

BBC
Business Sport Travel Science
About 49,000 migrants enter Spanish territory of Ceuta in 24 hours, officials say

About 49,000 migrants enter Spanish territory of Ceuta in 24 hours, officials say

The estimated number of arrivals is more than half of the population of the city, which is about 83,600.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 10:17
Az MLSZ is szembe megy a FIFA-val
2026. július 31. 10:04
Juhász Dorka 12 pontja
×
×