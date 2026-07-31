Elhunyt a Kapitány, akinél jobb futballistával Paolo Maldini soha nem játszott

„Az AC Milan könnyek között gyászolja Franco Baresit – írta közleményében a klub. – Példamutatása és tisztessége örökre beivódott a klub DNS-ébe, akárcsak ikonikus 6-os meze. Az AC Milan részvétét fejezi ki Franco Baresi családjának ebben a nehéz időszakban; osztoznak a fájdalomban mindazok, akik a rossoneri családhoz tartoznak, és sajátjukként élik meg ezt a veszteséget.”

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Egy évvel ezelőtt Baresin műtétet hajtottak végre egy tüdőcsomó eltávolítása miatt, és immunterápiás kezelést kezdtek nála.

Szerda este a Milan még cáfolta a legendás védő haláláról szóló híreket, ugyanakkor elismerte, hogy a legendás hátvéd „nehéz és kényes időszakon megy keresztül”.

Franco (hivatalosan: Franchino) Baresi 1960. május 8-án született a Milánó közelében fekvő Travagliatóban. Kölyökként a nála két évvel idősebb, szintén olasz válogatottá és világhírűvé lett bátyjával, Giuseppével éjjel-nappal futballoztak. Jelentkeztek próbajátékra az Internél, Beppét marasztalták, és idővel a fekete-kékek egyik oszlopa vált belőle, de a túlságosan gyöngének ítélt öccse nem kellett a klubnak. Így került Franco 1972-ben a piros-feketék korosztályos csapatához.

Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha… pic.twitter.com/huovhsR5gG — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2026

Nem volt egyszerű a gyermekkora. Tizenkét éves korában elveszítette a szüleit, a nagynénje, Lucia nevelte fel az árvaságra jutott fiúkat. 1981-ben súlyos betegség támadta meg a szervezetét, amelyet aztán az orvosokkal együtt leküzdött.

A minden idők egyik legjobb védőjeként számon tartott Franco Baresi teljes játékos-pályafutását a Milannál töltötte, 19 szezon alatt 719 mérkőzésen lépett pályára klub színeiben, leggyakrabban a legendává nemesült Mauro Tassotti, Franco Baresi, Alessandro „Billy” Costacurta, Paolo Maldini védőnégyes tagjaként. Hat bajnoki címet szerzett és három BEK-, illetve Bajnokok Ligája-trófeát nyert. Emellett tagja volt az 1982-es világbajnok olasz válogatottnak is, bár azon a tornán nem lépett pályára.

1994-ben ő volt a Squadra Azzurra csapatkapitánya, amely Arrigo Sacchi irányításával a világbajnoki döntőig jutott.

1997-es visszavonulását követően a Milan rendkívüli pályafutása előtt tisztelegve visszavonultatta ikonikus 6-os mezszámát. Franco Baresi 2020 októbere óta a Milan tiszteletbeli alelnökeként tevékenykedett.

Paolo Maldini, a Milan legendája így emlékezett korábbi példaképére, játékostársára: „Szia, Franco! Ma ugyanazt érzem, mint amikor – bármilyen okból kifolyólag – nem tudtál velünk együtt pályára lépni. Hogyan folytatjuk tovább nélküled, Kapitány?” – írta Maldini az Instagramon. „Megtanítottál arra, hogy az utolsó leheletemig küzdjek, megmutattad, mit jelent igazi köteléket érezni a mez iránt, amelyet viselünk, és mi az értéke annak, ha valaki igazi vezér. Mindezt a példádon keresztül tanítottad meg nekem, minden egyes nap. Kevés szóval, de számtalan tettel.

Megvédtél gyermekkoromban, útbaigazítottál fiatalon, és inspiráltál felnőttként. Te voltál a legnagyobb labdarúgó, akinek az oldalán valaha is megtiszteltetés volt játszanom.

Szeretettel ölelem az egész családodat, különösen feleségedet, Maurát, valamint gyermekeidet, Edoardót és Giannandreát.

Hiányozni fogsz, Kapitány. De csillagod fénye örökké utat mutat majd nekünk.”