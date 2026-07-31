Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Az érintett települések: Tahitótfalu, Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt.

A társaság megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, segítséget kapnak a honvédségtől is, de ezek az erőfeszítések nem nyújtanak tökéletes megoldást, ezért a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell – írták.

Kifejtették, hogy a lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken, tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzatoktól a kötelező fogyasztáscsökkentésre.

Közölték azt is, hogy a bevezetett első- és másodfokú vízkorlátozási rendelkezések nem vezettek eredményre, a várakozásokkal ellentétben azt tapasztalták csütörtökön, hogy nőtt a vízfogyasztás, ennek következtében péntek reggelre Szentendrén mintegy 4500-an nem jutnak hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz.

Magyar Péter miniszterelnök délelőtt azt közölte a Facebook-oldalán, hogy Szentendrén reggelre a rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. A honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. „Kérjük a locsolás felfüggesztését a következő napokban!” – írjta a kormányfő.