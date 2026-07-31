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A British Petrol (BP) szegedi üzleti szolgáltatóközpontja a megnyitó napján, 2017. szeptember 26-án. A központban jelenleg 274 munkavállaló dolgozik, a foglalkoztatotti létszámot a tervek szerint 2020-ra ötszázra növelik.
Nyitókép: MTIRosta Tibor

Kiszáll a BP is

Infostart / MTI

Értékesíti északi-tengeri olaj- és gázüzletágát a BP, ami a vállalat portfóliójának átalakítását és a nyereségesség javítását szolgáló stratégia része.

A társaság közölte: az eladás célja, hogy a BP egyszerűbb, erősebb és nagyobb értéket teremtő vállalattá váljon, miközben tőkéjét a legnagyobb megtérülést ígérő beruházásokra összpontosítja. A vállalat központja és egyéb tevékenységei – köztük a repülőgépüzemanyag-üzletág, a kiskereskedelmi hálózat és a kereskedési üzletág – továbbra is az Egyesült Királyságban maradnak. Sajtóértesülések szerint az üzlet értéke mintegy 2 milliárd font, azaz hozzávetőleg 2,3 milliárd euró lehet.

A BP több mint hat évtizede működik az Északi-tengeren, ahol öt termelési központot üzemeltet, köztük a brit kontinentális talapzat legnagyobb olajmezőjének számító Clair mezőt. Az üzletág mintegy 1100 munkavállalót foglalkoztat.

A társaság északi-tengeri termelése tavaly a BP teljes olaj- és gázkitermelésének mintegy 5 százalékát adta, napi 117 ezer hordó olajegyenértéket. A vállalat időközben megállapodott a Culzean mezőben lévő részesedésének értékesítéséről is, ami napi mintegy 25 ezer hordóval csökkenti egyesült királyságbeli termelését. A BP teljes napi kitermelése megközelíti a 2,3 millió hordó olajegyenértéket.

Meg O'Neill vezérigazgató közölte: az Északi-tenger továbbra is meghatározó szerepet játszik az Egyesült Királyság energiaellátásában, ugyanakkor a BP úgy ítéli meg, hogy az üzletág egy másik vállalat részeként kedvezőbb növekedési lehetőségekhez juthat.

A vállalat áprilisban kinevezett új vezérigazgatója átfogó átalakítást hajt végre a BP-nél. A cég a közelmúltban visszafogta megújulóenergia-beruházásait, nagyobb hangsúlyt helyez az olaj- és gázüzletágra, valamint adósságcsökkentési céllal több eszköz értékesítését is bejelentette. Korábban eladta többségi részesedését a Castrol kenőanyag-üzletágban, és értékesítésre hirdette a gelsenkircheni finomítót is.

Az északi-tengeri olaj- és gázkitermelés az elmúlt két évtizedben jelentősen visszaesett: a napi termelés az ezredforduló körüli mintegy 4,5 millió hordóról tavaly körülbelül 1 millió hordóra csökkent.

Az ügylet bejelentésére azt követően került sor, hogy Andy Burnham brit miniszterelnök jelezte: kormánya pragmatikus megközelítést kíván alkalmazni az északi-tengeri olaj- és gázkészletek hasznosításában. Miatta Fahnbulleh energiaügyi miniszter közölte, folyamatos kapcsolatban áll a BP-vel, és a kormány elsődleges célja a munkavállalók és a helyi közösségek érdekeinek védelme az értékesítési folyamat során.

A Reuters felidézte, hogy az elmúlt években több nagy nemzetközi olajvállalat – köztük az ExxonMobil, a Chevron, a ConocoPhillips, a Shell, a TotalEnergies és az Eni – is csökkentette vagy átalakította északi-tengeri jelenlétét a termelés visszaesése és a kedvezőbb megtérülést kínáló más térségek miatt. Az ágazat szereplői emellett régóta bírálják az Egyesült Királyság gyakran változó adózási szabályozását, amely szerintük visszafogja a beruházásokat. A BP részvényei péntek délelőtt mintegy 0,4 százalékos emelkedést mutattak a londoni tőzsdén.

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