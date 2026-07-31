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Nagy Ervin kultúráért felelõs államtitkár felszólal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában az Oszággyûlés plenáris ülésén 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagy Ervin kemény üzenete a színházigazgatóknak

Infostart / MTI

Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében – közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán. Posztjában arra is kitért, hogy igazgatói pályázatokat írtak ki a Madách Színház és az Újszínház élére.

A kulisszák mögött sem uralkodhat félelem. A pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére – írta Nagy Ervin.

Úgy fogalmazott: zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.

Két intézményvezető megbízatása hamarosan lejár, ezért a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium pénteken igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Újszínház élére – tette hozzá az államtitkár.

Kiemelte: olyan vezetőket várnak, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotómunkára.

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