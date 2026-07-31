Nagy Ervin kemény üzenete a színházigazgatóknak

A kulisszák mögött sem uralkodhat félelem. A pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére – írta Nagy Ervin.

Úgy fogalmazott: zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.

Két intézményvezető megbízatása hamarosan lejár, ezért a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium pénteken igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Újszínház élére – tette hozzá az államtitkár.

Kiemelte: olyan vezetőket várnak, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotómunkára.