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Töltőpisztoly és benzinkanna stilizált neonszerű képe / Red canister. Fueling gasoline or diesel vector web banner.
Nyitókép: Oleksandr HrutsGetty Images

Biztos, hogy nem kapunk dízelolajat az oroszoktól

Infostart / MTI

Az orosz kormány hat hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin exporttilalmát, augusztus 1-től 2027. január 31-ig. A dízelolaj-termelők számára az exporttilalom meghosszabbítása azonban csak egy hónapra, szeptember 1-ig szól.

A dízelüzemanyagra és a benzinre korábban bevezetett exporttilalom július 31-én járt volna le. Az intézkedés minden bizonnyal összefüggésben áll az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokkal, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést okozott.

A kormány szerint a csütörtökön ismertetett döntésének célja a stabil üzemanyag-ellátás biztosítása. A határozatról szóló közlemény szerint továbbra is lehet üzemanyagot exportálni kormányközi megállapodások keretében, vagy egyedi kormányzati döntés alapján külföldi országoknak nyújtott humanitárius segítségnyújtás céljából.

A folyamatban lévő aratási szezon támogatása érdekében a kormány külön rendeletet adott ki. Ennek lényege, hogy az olajtársaságok és a regionális hatóságok közvetlen megállapodást kötnek arról, hogy november 1-ig a gazdálkodók megkapják a szükséges üzemanyag-mennyiséget.

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