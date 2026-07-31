Biztos, hogy nem kapunk dízelolajat az oroszoktól

A dízelüzemanyagra és a benzinre korábban bevezetett exporttilalom július 31-én járt volna le. Az intézkedés minden bizonnyal összefüggésben áll az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokkal, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést okozott.

A kormány szerint a csütörtökön ismertetett döntésének célja a stabil üzemanyag-ellátás biztosítása. A határozatról szóló közlemény szerint továbbra is lehet üzemanyagot exportálni kormányközi megállapodások keretében, vagy egyedi kormányzati döntés alapján külföldi országoknak nyújtott humanitárius segítségnyújtás céljából.

A folyamatban lévő aratási szezon támogatása érdekében a kormány külön rendeletet adott ki. Ennek lényege, hogy az olajtársaságok és a regionális hatóságok közvetlen megállapodást kötnek arról, hogy november 1-ig a gazdálkodók megkapják a szükséges üzemanyag-mennyiséget.