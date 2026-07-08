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Donald Trump amerikai elnök beszél a washingtoni National Mall parkban az amerikai nemzeti ünnep, a függetlenség napja, az Egyesült Államok létrejötte 250. évfordulójának alkalmából rendezett ünnepségen 2026. július 5-én hajnalban.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak

Infostart / MTI
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Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért” – jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. Megszólalt az iráni hadsereg, illetve az EU repülésbiztonsági ügynöksége.

„Ami engem illet, szerintem ennek vége. Időpocsékolás velük foglalkozni” – mondta Trump. „Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket” – tette hozzá az amerikai elnök.

Az ideiglenes megállapodás 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges békemegállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. A múlt héten közvetítéssel folytatott katari tárgyalások azonban eredménytelenül végződtek, és az amerikai hadsereg kedden új támadási hullámot indított Irán ellen.

Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt a július 22-én kiadott engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést, miután három tartályhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban.

Irán időközben bejelentette, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene. A síita állam hadserege szerint minden olyan támogatás, amelyet az amerikai erők az iszlám köztársaság szuverenitása és területi épsége ellen indított műveleteihez nyújtanak, megtorlást von maga után.

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) augusztus 31-ig meghosszabbította közel-keleti konfliktuszónákra vonatkozó biztonsági figyelmeztetését, és továbbra is azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Irán, Irak és Libanon légterét a térségben fennálló biztonsági kockázatok miatt.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak

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Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak

Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak
Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért” – jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. Megszólalt az iráni hadsereg, illetve az EU repülésbiztonsági ügynöksége.
 

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