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Girl driver being hot during heat wave in car, suffering from hot weather, has problem with a non-working air conditioner, wipes sweat from her forehead with tissue. Summer, heat concept.
Nyitókép: Dima Berlin/Getty Images

Ha ezt látja az autója alatt, ne hívja rögtön a szerelőt!

Infostart

A nyári hőségben ijesztő lehet arra visszaérni az autóhoz, hogy egy kisebb tócsa gyűlt össze alatta. Sokan ilyenkor rögtön meghibásodásra és súlyos javítási költségekre gondolnak, pedig ha a légkondi működött, általában teljesen normális jelenségről van szó – hívja fel a figyelmet a Vezess.hu.

Az autó klímaberendezése nemcsak lehűti, hanem párátlanítja is az utastérbe jutó levegőt. A nedvesség a hideg párologtatón lecsapódik, a keletkező kondenzvizet pedig egy elvezetőcső az autó alá vezeti. Emiatt klímahasználat után kisebb-nagyobb tócsa jelenhet meg, jellemzően a jármű első, középső része alatt – olvasható.

Minél melegebb és párásabb a levegő, annál több kondenzvíz keletkezhet, így egy hosszabb, intenzív klímázással töltött út után akár nagyobb tócsa is maradhat az autó alatt. Ez önmagában nem jelent hibát, különösen akkor, ha a folyadék

  • teljesen átlátszó,
  • szagtalan,
  • nem olajos vagy csúszós, és
  • főként a klíma használata után jelenik meg.

Nem minden esetben normális azonban, ha víz jelenik meg az autó körül. Ha a kondenzvíz-elvezető nyílás eltömődik vagy a cső elmozdul, a víz az utastérbe kerülhet. Gyanús jel lehet a nedves első lábtér, az átázott szőnyeg, a dohos szag vagy a szokatlanul erősen párásodó ablak.

Komolyabb problémára utalhat, ha nem egyszerű víz, hanem a motor hűtőrendszeréből származó hűtőfolyadék kerül az autó alá. Ennek színe típustól függően zöldes, kékes, rózsaszínes, lilás vagy sárgás lehet, tapintása pedig általában csúszósabb a víznél, és sokszor jellegzetes, édeskés szaga van – írja a vezess.hu.

A kipufogó végén megjelenő vízcseppek ugyanakkor benzines és dízelautóknál is teljesen normálisak lehetnek. Az üzemanyag égésekor vízgőz keletkezik, amely hideg kipufogórendszerben lecsapódhat, majd víz formájában távozhat. Ez főleg hidegindítás után, hűvösebb időben és rövid utak során feltűnő, amikor a rendszer nem melegszik fel eléggé ahhoz, hogy a nedvesség elpárologjon.

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Kezdőlap    Belföld    Ha ezt látja az autója alatt, ne hívja rögtön a szerelőt!

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