Miért nem bírságolt Forsthoffer Ágnes? Logikus választ adott a házelnök

A Magyar Hangnak adott interjúban, amelyet az index.hu foglalt össze, kitért Polgár Judit korábbi elnöki jelölésére is, megjegyezve, hogy a heves közösségi reakciókat nem a személye, hanem a kommunikáció félresikerülése okozta, mivel a miniszterelnöki bejelentés előtt nem volt idő a gondolat felépülésére.

A Magyar Péter miniszterelnökkel a parlamentben történt összetűzéséről, a szómegvonásról úgy nyilatkozott, hogy az nem keltett benne feszültséget, és a képviselők megbírságolását sem tartotta hatékonynak, mivel azok rendre megnyerték a bíróságra vitt ügyeket.

A Sulyok Tamás volt államfővel zajlott találkozót korrektnek és nyitottnak nevezte az átadás-átvétel kérdésében. Az Országgyűlési Hivatal főigazgatói posztjára vonatkozó vitatott kinevezéssel kapcsolatos kérdésre reagálva közölte, hogy az ügy tárgytalan, mivel a hivatal végül nem kötött szerződést a jelölttel, így kinevezés sem történt.