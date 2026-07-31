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Nyitókép: Forsthoffer Ágnes/Facebook

Miért nem bírságolt Forsthoffer Ágnes? Logikus választ adott a házelnök

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Forsthoffer Ágnes házelnök egy interjúban arról beszélt, hogy az ideiglenes köztársasági elnöki tisztséget kizárólag átmeneti, jogszabály által rótt feladatnak tekinti, amelyet legfeljebb harminc napig lát el, házelnöki teendői megtartása mellett. Hozzátette, hogy ebben a helyzetben nem hoz kegyelmi döntéseket, és nem tervez személyi változásokat a Sándor-palotában sem.

A Magyar Hangnak adott interjúban, amelyet az index.hu foglalt össze, kitért Polgár Judit korábbi elnöki jelölésére is, megjegyezve, hogy a heves közösségi reakciókat nem a személye, hanem a kommunikáció félresikerülése okozta, mivel a miniszterelnöki bejelentés előtt nem volt idő a gondolat felépülésére.

A Magyar Péter miniszterelnökkel a parlamentben történt összetűzéséről, a szómegvonásról úgy nyilatkozott, hogy az nem keltett benne feszültséget, és a képviselők megbírságolását sem tartotta hatékonynak, mivel azok rendre megnyerték a bíróságra vitt ügyeket.

A Sulyok Tamás volt államfővel zajlott találkozót korrektnek és nyitottnak nevezte az átadás-átvétel kérdésében. Az Országgyűlési Hivatal főigazgatói posztjára vonatkozó vitatott kinevezéssel kapcsolatos kérdésre reagálva közölte, hogy az ügy tárgytalan, mivel a hivatal végül nem kötött szerződést a jelölttel, így kinevezés sem történt.

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köztársasági elnök

polgár judit

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