NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint

A Donald Trump amerikai elnök által is támogatott szöveg szerint az európai tagországok és Kanada is nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben.

A NATO-tagállamok ígéretet tettek, hogy az idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát,

amit felszerelések mellett kiképzésre és egyéb támogatásokra költhetnek. Jövőre legalább ugyanezen a szinten kívánják tartani a kijevi vezetésnek szánt katonai segélyezést.

Új védelmiipari szerződéseket is bejelentettek több mint 50 milliárd dollár értékben.

Donald Trump korábban

ismételten kétségbe vonta a NATO-szerződés szerinti kollektív védelmi kötelezettséget.

Az ankarai csúcson is nyilvánosan bírálta az európai NATO-partnereket,

a kereskedelem teljes leállítását jelentette be Spanyolországgal, amely elutasította, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében.

Az amerikai elnök továbbá megerősítette azt, hogy az Egyesült Államoknak meg akarja szerezni Grönlandot.

Mark Rutte: egység van

Mark Rutte NATO-főtitkár a szervezet ankarai csúcstalálkozóján szerdán kijelentette, hogy a vezetők az egység iránti erős érzékről tettek tanúbizonyságot, miután Donald Trump amerikai elnök zavart keltett a tanácskozáson, elrendelve, hogy az Egyesült Államok szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, és ismételten hangoztatta igényét Grönlandra.

Mark Rutte bejelentette, hogy a szövetségesek 27 milliárd eurót (9 664,38 milliárd forintot) fektetnek üzemanyag-tároló létesítményekbe, hogy erősítsék az észak-atlanti szövetség ellátási láncát. "A szövetségesek történelmi lépést tesznek a NATO ellátási láncának erősítésével annak biztosítására, hogy az erőinknek meglegyen a háborús készültséghez szükséges energiaellátásuk" - mondta a főtitkár a csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón.