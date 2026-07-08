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Csoportképhez sorakoznak fel a NATO-tagországok állam-, illetve kormányfõi találkozójának résztvevõi Ankarában a NATO-csúcstalálkozó második napján, 2026. július 8-án. Második sorban középen Magyar Péter miniszterelnök. Elsõ sorban Donald Trump amerikai elnök (j3) és Mark Rutte NATO-fõtitkár.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint

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ELŐZMÉNYEK

A NATO-tagállamok szilárdan kiálltak az 5-ös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett ankarai csúcstalálkozójuk szerdán közzétett zárónyilatkozatában.

A Donald Trump amerikai elnök által is támogatott szöveg szerint az európai tagországok és Kanada is nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben.

A NATO-tagállamok ígéretet tettek, hogy az idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát,

amit felszerelések mellett kiképzésre és egyéb támogatásokra költhetnek. Jövőre legalább ugyanezen a szinten kívánják tartani a kijevi vezetésnek szánt katonai segélyezést.

Új védelmiipari szerződéseket is bejelentettek több mint 50 milliárd dollár értékben.

Donald Trump korábban

  • ismételten kétségbe vonta a NATO-szerződés szerinti kollektív védelmi kötelezettséget.
  • Az ankarai csúcson is nyilvánosan bírálta az európai NATO-partnereket,
  • a kereskedelem teljes leállítását jelentette be Spanyolországgal, amely elutasította, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében.
  • Az amerikai elnök továbbá megerősítette azt, hogy az Egyesült Államoknak meg akarja szerezni Grönlandot.

Mark Rutte: egység van

Mark Rutte NATO-főtitkár a szervezet ankarai csúcstalálkozóján szerdán kijelentette, hogy a vezetők az egység iránti erős érzékről tettek tanúbizonyságot, miután Donald Trump amerikai elnök zavart keltett a tanácskozáson, elrendelve, hogy az Egyesült Államok szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, és ismételten hangoztatta igényét Grönlandra.

Mark Rutte bejelentette, hogy a szövetségesek 27 milliárd eurót (9 664,38 milliárd forintot) fektetnek üzemanyag-tároló létesítményekbe, hogy erősítsék az észak-atlanti szövetség ellátási láncát. "A szövetségesek történelmi lépést tesznek a NATO ellátási láncának erősítésével annak biztosítására, hogy az erőinknek meglegyen a háborús készültséghez szükséges energiaellátásuk" - mondta a főtitkár a csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón.

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Kezdőlap    Külföld    NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint

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NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint

NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint
A NATO-tagállamok szilárdan kiálltak az 5-ös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett ankarai csúcstalálkozójuk szerdán közzétett zárónyilatkozatában.
 

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