NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint

A Donald Trump amerikai elnök által is támogatott szöveg szerint az európai tagországok és Kanada is nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben.
A NATO-tagállamok ígéretet tettek, hogy az idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát,
amit felszerelések mellett kiképzésre és egyéb támogatásokra költhetnek. Jövőre legalább ugyanezen a szinten kívánják tartani a kijevi vezetésnek szánt katonai segélyezést.
Új védelmiipari szerződéseket is bejelentettek több mint 50 milliárd dollár értékben.
Donald Trump korábban
- ismételten kétségbe vonta a NATO-szerződés szerinti kollektív védelmi kötelezettséget.
- Az ankarai csúcson is nyilvánosan bírálta az európai NATO-partnereket,
- a kereskedelem teljes leállítását jelentette be Spanyolországgal, amely elutasította, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében.
- Az amerikai elnök továbbá megerősítette azt, hogy az Egyesült Államoknak meg akarja szerezni Grönlandot.
Mark Rutte: egység van
Mark Rutte NATO-főtitkár a szervezet ankarai csúcstalálkozóján szerdán kijelentette, hogy a vezetők az egység iránti erős érzékről tettek tanúbizonyságot, miután Donald Trump amerikai elnök zavart keltett a tanácskozáson, elrendelve, hogy az Egyesült Államok szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, és ismételten hangoztatta igényét Grönlandra.
Mark Rutte bejelentette, hogy a szövetségesek 27 milliárd eurót (9 664,38 milliárd forintot) fektetnek üzemanyag-tároló létesítményekbe, hogy erősítsék az észak-atlanti szövetség ellátási láncát. "A szövetségesek történelmi lépést tesznek a NATO ellátási láncának erősítésével annak biztosítására, hogy az erőinknek meglegyen a háborús készültséghez szükséges energiaellátásuk" - mondta a főtitkár a csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón.