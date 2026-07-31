Lángba borult az ország több pontja

Tűz van Környe külterületén, a Homok-1 dűlőben. Három hétvégi ház és egy melléképület ég. A tatabányai hivatásos, asz oroszlányi önkormányzati és a környei önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat - írta a katasztrófavédelem kora délután.

Kigyulladt a száraz legelő és egy erdősáv Balástya és Forráskút között, az 5422-es út közelében. Mintegy hat hektárt érint a tűz, amelyet négy vízsugárral oltanak a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók. A rajok egy tanya közelében megakadályozták a lángok továbbterjedését.

Kigyulladt az avar és az aljnövényzet Ráckeresztúr és Martonvásár között, Rácszentmiklós puszta közelében. Lakóházakat és melléképületeket is veszélyeztetett a tűz, amely mintegy másfél hektárra terjedt ki. Az érdi, a törökbálinti és a pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a martonvásári önkéntes tűzoltók egy fővárosi vízszállító jármű közreműködésével, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti irányítása mellett eloltották a lángokat.

A tűzoltók eloltották a lángokat Jászberény külterületén, a Neszűr tanyán, ahol mintegy öt hektáron aljnövényzet, cserjés és szemét égett.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Székesfehérváron, a Repülőtér úton. A tűz egy másik járművet is megrongált.

Kigyulladt egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hegyeshalom közelében, a 171. kilométernél lévő lehajtó sávon. Teljes terjedelmében égett a jármű, és mintegy tizenöt négyzetméteren a környező aljnövényzet is meggyulladt. gyzetméteren megolvadt az aszfalt. A raj utómunkálatokat végez.

Teljes egészében égett egy még építés alatt álló, százötven négyzetméteres lakóház Szegeden, a Déli Károly utcában. A két lakó a városi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt időben elhagyta az ingatlant. . Mivel a lakóházon még kivitelezési munkálatokat végeztek, a két lakó a melléképületben lakott életvitelszerűen.