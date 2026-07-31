A kórházi parkolóautomatából tömték a zsebüket a rendészek

A vádirat szerint a budapesti kórház szabályzata előírta, hogy a saját területén üzemeltetett parkolóautomaták bevétele az egészségügyi intézményt illeti meg, és az automatákból származó bevétel összegyűjtése, majd a bizonylatokkal együtt a házipénztárba történő befizetése a rendészeti osztály vezetőjének, valamint a beosztottjainak a feladata.

A 42 éves rendészeti vezető 2022 májusában elhatározta, hogy beosztottjaival – a további 4 vádlottal – együttműködve az egyik kórházi parkolóautomata bevételeinek megcsapolása útján rendszeres anyagi haszonra tesznek szert. Ennek érdekében kifigyelték az automata működését és rájöttek, hogy a gép bizonyos esetekben nem ad ki a kivett készpénzről elszámolási bizonylatot, így lehetőségük nyílhat arra, hogy a kórház kárára nyomtalanul juthassanak készpénzhez – olvasható a Fővárosi Főügyészség közleményében.

Az ezt követően így megszerzett pénzt az irodáikban tárolták, majd az általuk meghamisított pénzügyi elszámolás alapján a ténylegesnél kisebb összegű parkolási díjbevételt fizettek be a házi pénztárba, míg a fennmaradó összegeken a rendészeti vezető döntése szerint különböző arányokban osztoztak.

A vádlottak – akiknek a későbbi elfogásához a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatékony felderítési tevékenysége vezetett – ezzel a módszerrel

2022 májusa és 2023 augusztusa között összesen mintegy 23 és félmillió forinttal károsították meg a kórházat.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan és társtettesként elkövetett sikkasztás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a sikkasztókkal szemben, és a gazdagodásuktól függően különböző tartamú, de minden esetben végrehajtandó börtönbüntetés, továbbá pénzbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban.

Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság a kórház, mint sértett bejelentett polgári jogi igényének adjon helyt és kötelezze a vádlottakat az elsikkasztott összeg megfizetésére.

Az ügyhöz kapcsolódó, a Nemzeti Védelmi Szolgálat által készített felvételen az látható, amint a nyomozók a kórház rendészeti irodáiban kutatást tartanak.