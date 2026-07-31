ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.44
usd:
316.48
bux:
146688.57
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Petőfi Sándor A négy ökrös szekér című versének kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) 2023. március 22-én. Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából mintegy ötszáz a költőhöz kapcsolódó kézirattal bővült az OSZK internetes tartalomszolgálatatása, a Copia. Az online adatbázisban elérhetővé váltak az intézményben őrzött Petőfi-hagyaték legmarkánsabb részei.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Kihirdették, kik vezethetik tovább a nagy múzeumainkat

Infostart

Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére - közölte a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK)

Gerencsér Judit az Országos Széchényi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával Zsigmond Gábor, az MNMKK elnöke mint munkáltató nevezte ki az új megbízott főigazgatókat az intézmények élére.

A közlemény szerint a szakemberek megbízatásuk átvételekor egyetértettek Zsigmond Gáborral a közgyűjteményi rendszer megújításában és a Közgyűjteményi Központ megkezdett leépítésének átgondolt és tervszerű folytatásában.

Gerencsér Judit a Berzsenyi Dániel Főiskolán angol nyelv és irodalom szakos tanári, valamint könyvtáros diplomát szerzett, majd a Szegedi Tudományegyetemen informatikus könyvtárosként végzett. Jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, kutatási területe a mesterséges intelligencia könyvtári technológiaelfogadása.

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer vezető koordinátora, majd hat éven át az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese volt. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, az IFLA Európai Regionális Divízió Bizottságának vezetőségi tagja, 2026-ban kezdeményezte a Könyvtárszakmai Kerekasztal létrehozását.

Jékely Zsombor művészettörténész, középkorász. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett művészettörténetet, majd a CEU-n diplomázott középkortudományból. Doktori fokozatot 2003-ban szerzett művészettörténetből a Yale Egyetemen, disszertációja a siklósi templom középkori freskóiról szól. Kutatásai a késő középkori közép-európai művészetre összpontosulnak.

A Szépművészeti Múzeumban, majd az Iparművészeti Múzeumban dolgozott, 2010 ősze óta gyűjteményi főigazgató-helyettesként. A múzeumi munka mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen művészettörténetet oktat.

Babocsay Gergely a biológiatudományok doktora, herpetológus és főmuzeológus. Az ELTE természettudományi Karának biológia-földrajz tanári szakán végzett, PhD fokozatot a Jeruzsálemi Héber Egyetemen szerzett. Doktori disszertációjában az arab fűrészpikkelyes vipera földrajzi morfológiai változatosságát és annak taxonómiai és ökológiai vonatkozását vizsgálta. Hat éven át tanított a Károly Róbert Főiskolán.

A Mátra Múzeum Gerincesgyűjteményének kurátora, az Európai Természettudományi Gyűjtemények Konzorciumában, a CETAF-ban (Consortium of European Taxonomic Facilities) 2019-2025 között Végrehajtó Bizottság tagjaként is dolgozott. Az ICOM Hungary elnökségi tagja, 2019-től a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alelnöke.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Kihirdették, kik vezethetik tovább a nagy múzeumainkat

múzeum

vezetőváltás

mnmkk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet
Hétfőtől lépünk kritikus szakaszba az áramtermelés szempontjából, utána lesz a legnagyobb kihívás az ország előtt. Nincs nukleáris veszély Magyarországon, és Nagy László, az erőmű műszaki igazgató-helyettese részletesen beszámolt arról, hogyan biztosítják, hogy ne is legyen.
 

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást

Rossz hírt közölt a HungaroMet

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz takarékosan bánni a villamosenergiával. Mit tehetnek a háztartások? Erről kérdezte az InfoRádió Perger Andrást, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetőjét.
VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még több éjszakai buszjáratot indítanak Budapest agglomerációjába

Még több éjszakai buszjáratot indítanak Budapest agglomerációjába

A július 1-jén megvalósult fejlesztések folytatásaként 2026. augusztus 1-jétől tovább bővül Budapest és az agglomerációs térség éjszakai regionális autóbusz-közlekedése. Az új és módosuló járatoknak köszönhetően mintegy tíz térségben javulnak az éjszakai eljutási lehetőségek, kiszámíthatóbb és közvetlenebb kapcsolatot biztosítva a főváros és a környező települések között - közölte a MÁV-csoport.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!

Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!

A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?

BBC
Business Sport Travel Science
About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

Spain's prime minister described the situation as an "attack" on its North African territory and said all illegal migrants would be returned to Morocco.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 16:03
Megnyílhat a látogatók előtt a gigantikus erdélyi barlang
2026. július 28. 20:13
Ariana Grande legféltettebb titkait lopták el, most a bíróságon vágna vissza
×
×